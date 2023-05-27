https://sputnik-georgia.ru/20230527/sokhranyayte-svoi-korni-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-iliya-ii-obratilsya-k-diaspore-278066367.html

Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре

Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре

Представители диаспоры являются лицом грузинской нации и должны об этом помнить, отметил Илия Второй 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T16:40+0400

2023-05-27T16:40+0400

2023-05-27T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал грузинскую диаспору помнить о своих корнях и сохранять свои традиции и язык. Послание патриарха было зачитано на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры, который отмечается в Грузии 27 мая с 2008 года. Католикос-патриарх отметил, что роль родителей важна в этом направлении, особенно за рубежом. "Постоянно помните и внушите маленьким, что вы являетесь лицом нации и на местах вашего нахождения каждый из вас представляет Грузию", – отмечено в послании. Правительство Грузии работает над новыми инициативами для диаспоры - Гарибашвили >>Грузинская православная церковь играет большую роль в жизни грузинской диаспоры за рубежом. При храмах по всему миру организовываются воскресные школы для изучения грузинского языка и проводятся различные мероприятия. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры. МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ. Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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