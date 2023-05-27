https://sputnik-georgia.ru/20230527/sokhranyayte-svoi-korni-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-iliya-ii-obratilsya-k-diaspore-278066367.html
Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре
Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре
Представители диаспоры являются лицом грузинской нации и должны об этом помнить, отметил Илия Второй 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T16:40+0400
2023-05-27T16:40+0400
2023-05-27T16:40+0400
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католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал грузинскую диаспору помнить о своих корнях и сохранять свои традиции и язык. Послание патриарха было зачитано на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры, который отмечается в Грузии 27 мая с 2008 года. Католикос-патриарх отметил, что роль родителей важна в этом направлении, особенно за рубежом. "Постоянно помните и внушите маленьким, что вы являетесь лицом нации и на местах вашего нахождения каждый из вас представляет Грузию", – отмечено в послании. Правительство Грузии работает над новыми инициативами для диаспоры - Гарибашвили >>Грузинская православная церковь играет большую роль в жизни грузинской диаспоры за рубежом. При храмах по всему миру организовываются воскресные школы для изучения грузинского языка и проводятся различные мероприятия. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры. МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ. Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская православная церковь, тбилиси, грузия, новости, общество, илия второй, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, грузинская диаспора, диаспоры, грузинская диаспора, дни диаспоры
грузинская православная церковь, тбилиси, грузия, новости, общество, илия второй, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, грузинская диаспора, диаспоры, грузинская диаспора, дни диаспоры
Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре
Представители диаспоры являются лицом грузинской нации и должны об этом помнить, отметил Илия Второй
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал грузинскую диаспору помнить о своих корнях и сохранять свои традиции и язык.
Послание патриарха было зачитано на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры, который отмечается в Грузии 27 мая с 2008 года.
"Во время вашего нахождения за границей самым главным является сохранение грузинского языка, грузинского духа и наших традиций и обычаев в ваших детях для нашего будущего поколения", – говорится в послании Илии II.
Католикос-патриарх отметил, что роль родителей важна в этом направлении, особенно за рубежом.
"Постоянно помните и внушите маленьким, что вы являетесь лицом нации и на местах вашего нахождения каждый из вас представляет Грузию", – отмечено в послании.
Грузинская православная церковь играет большую роль в жизни грузинской диаспоры за рубежом. При храмах по всему миру организовываются воскресные школы для изучения грузинского языка и проводятся различные мероприятия.
Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры.
МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны".
В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ.
Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).