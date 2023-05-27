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Юрист Первого канала Грузии переизбран в юркомитет Европейского вещательного союза

Юрист Первого канала Грузии переизбран в юркомитет Европейского вещательного союза

Процедура выборов членов юридического комитета прошла в Амстердаме в рамках юридической ассамблеи 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T11:38+0400

2023-05-27T11:38+0400

2023-05-27T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Главный юрист юридической службы Первого канала Грузии Элене Михайлова переизбрана членом юридического комитета Европейского вещательного союза (EBU) на третий срок, говорится на сайте ОВГ.Процедура выборов членов юркомитета состоялась в Амстердаме (Нидерланды) в рамках юридической ассамблеи. Выборы в комитет проводятся раз в два года и отличаются высокой конкуренцией среди членов, отмечает Первый канал.Юридический комитет Европейского вещательного союза занимается продвижением и защитой общественных СМИ в Европе, особенно в Европейском союзе, а также разработкой и реализацией стратегии EBU в отрасли права и связей с общественностью.Грузинский Общественный вещатель является активным членом Союза европейских вещателей с 2005 года и представлен в различных комитетах. Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – премьер >>Как отмечают в ОВГ, для Первого канала ключевое значение имеет обмен опытом современных европейских общественных вещателей и общая работа в направлении новых медиа-вызовов, лучшей площадкой для которых является Европейский союз вещателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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