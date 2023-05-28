https://sputnik-georgia.ru/20230528/aviakompaniya-sunexpress-sovershila-pervyy-reys-iz-antalii-v-tbilisi-278082470.html

Авиакомпания SunExpress совершила первый рейс из Анталии в Тбилиси

Авиакомпания SunExpress совершила первый рейс из Анталии в Тбилиси

SunExpress будет летать в Тбилиси из трех городов Турции: столицы Анкары, Анталии и Измира пять раз в неделю 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T15:35+0400

2023-05-28T15:35+0400

2023-05-28T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress начала работу на рынке Грузии – первый регулярный рейс из Анталии в Тбилисский международный аэропорт на самолете Боинг 737-800 доставил 135 пассажиров, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Процесс двухлетних переговоров Объединения аэропортов Грузии с авиакомпанией успешно завершен. SunExpress будет летать в Тбилиси из трех городов Турции: столицы Анкары, Анталии и Измира пять раз в неделю. По словам менеджера по развитию бизнеса Объединения аэропортов Грузии Вако Чилашвили, новая авиакомпания еще больше повысит конкуренцию на рынке. Индийская авиакомпания начнет полеты в Грузию летом >>"Мы вели переговоры с авиакомпанией более двух лет, и положительное решение с их стороны о начале полетов было принято несколько месяцев назад. Мы надеемся, что выход на рынок новой авиакомпании, такой как Sun Express, еще больше усилит конкуренцию на рынке авиаперевозок Грузии, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма между Грузией и Турцией", – сказал Чилашвили. SunExpress – авиакомпания, основанная в Анталии 33 года назад, и являющаяся основным авиаперевозчиком Измира и Антальи. В 2001 году она стала первой частной авиакомпанией, предложившей клиентам прямые регулярные рейсы между Турцией и Германией. По версии британской консалтинговой компании SKYTRAX, SunExpress признана лучшей туристической авиакомпанией 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, турция, тбилиси, анкара, авиасообщение в грузии