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Баскетболиста сборной Грузии признали самым ценным игроком в Испании
Баскетболиста сборной Грузии признали самым ценным игроком в Испании
Шермадини уже удостаивался звания MVP Movistar сезона в 2021 году 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T12:38+0400
2023-05-28T12:38+0400
2023-05-28T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал MVP (MVP Movistar) – самым ценным игроком сезона 2022/23 чемпионата Испании. MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона. Шермадини признали лучшим болельщики, тренеры, журналисты и игроки. В сумме он набрал 88,6 балла. Грузинский баскетболист получил награду во второй раз в своей карьере и сравнялся с такими игроками, как Арвидас Сабонис, Луис Скола, Никола Миротич, и Фелипе Рейес. Лига Эндеса вручила специальную награду Георгию Шермадини пока он находился в самолете. Баскетболист узнал о достижении от пилота. В среднем за сезон Шермадини набирал 14,4 очка, делал 5,4 подбора и 1,2 результативные передачи. Шермадини уже удостаивался звания MVP Movistar сезона в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, испания, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Баскетболиста сборной Грузии признали самым ценным игроком в Испании
Шермадини уже удостаивался звания MVP Movistar сезона в 2021 году
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал MVP (MVP Movistar) – самым ценным игроком сезона 2022/23 чемпионата Испании.
MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.
Шермадини признали лучшим болельщики, тренеры, журналисты и игроки. В сумме он набрал 88,6 балла. Грузинский баскетболист получил награду во второй раз в своей карьере и сравнялся с такими игроками, как Арвидас Сабонис, Луис Скола, Никола Миротич, и Фелипе Рейес.
Лига Эндеса вручила специальную награду Георгию Шермадини пока он находился в самолете. Баскетболист узнал о достижении от пилота. В среднем за сезон Шермадини набирал 14,4 очка, делал 5,4 подбора и 1,2 результативные передачи.
Шермадини уже удостаивался звания MVP Movistar сезона в 2021 году.