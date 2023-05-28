https://sputnik-georgia.ru/20230528/esli-u-rebenka-vetryanka-obratites-k-semeynomu-vrachu---sovet-minzdrava-gruzii-278083845.html

Если у ребенка ветрянка, обратитесь к семейному врачу – совет Минздрава Грузии

Если у ребенка ветрянка, обратитесь к семейному врачу – совет Минздрава Грузии

При тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу, заявила замминистра 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T17:39+0400

2023-05-28T17:39+0400

2023-05-28T18:10+0400

грузия

новости

общество

министерство здравоохранения грузии

ветрянка

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Ребенок, инфицированный ветрянкой, должен находиться под наблюдением семейного врача, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Тема ветрянки стала актуальной в Грузии после смерти четырехлетнего ребенка в городе Гори (регион Шида Картли) в середине мая. По ее словам, в большинстве случаев ветрянка протекает в легкой форме, а при тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу. Как отметила замминистра, рост числа случаев наблюдается с середины прошлого года, что также связано с пандемией коронавируса. "Рост случаев ветрянкой отмечается уже с середины прошлого года. Это также в некоторой степени связано с ходом пандемии, которая фактически изменила траекторию и тенденции распространения респираторных инфекций. Поэтому у нас был определенный рост случаев заболевания ветрянкой", – сказала Габуния. Все о ветрянке – запрещенные препараты и рекомендации специалистов >>Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. Рост числа инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличивается каждые 2-5 лет. Об этом свидетельствуют и данные по Грузии за последние несколько лет. В 2018 году было выявлено 10 196 случаев заражения ветрянкой, в 2020 году – 1 810, в 2022 году – 2 605, за четыре месяца 2023 года – 3 118.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, ветрянка