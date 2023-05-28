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Если у ребенка ветрянка, обратитесь к семейному врачу – совет Минздрава Грузии
Если у ребенка ветрянка, обратитесь к семейному врачу – совет Минздрава Грузии
При тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу, заявила замминистра 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T17:39+0400
2023-05-28T17:39+0400
2023-05-28T18:10+0400
грузия
новости
общество
министерство здравоохранения грузии
ветрянка
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Ребенок, инфицированный ветрянкой, должен находиться под наблюдением семейного врача, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Тема ветрянки стала актуальной в Грузии после смерти четырехлетнего ребенка в городе Гори (регион Шида Картли) в середине мая. По ее словам, в большинстве случаев ветрянка протекает в легкой форме, а при тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу. Как отметила замминистра, рост числа случаев наблюдается с середины прошлого года, что также связано с пандемией коронавируса. "Рост случаев ветрянкой отмечается уже с середины прошлого года. Это также в некоторой степени связано с ходом пандемии, которая фактически изменила траекторию и тенденции распространения респираторных инфекций. Поэтому у нас был определенный рост случаев заболевания ветрянкой", – сказала Габуния. Все о ветрянке – запрещенные препараты и рекомендации специалистов >>Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. Рост числа инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличивается каждые 2-5 лет. Об этом свидетельствуют и данные по Грузии за последние несколько лет. В 2018 году было выявлено 10 196 случаев заражения ветрянкой, в 2020 году – 1 810, в 2022 году – 2 605, за четыре месяца 2023 года – 3 118.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, ветрянка
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, ветрянка
Если у ребенка ветрянка, обратитесь к семейному врачу – совет Минздрава Грузии
17:39 28.05.2023 (обновлено: 18:10 28.05.2023)
При тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Ребенок, инфицированный ветрянкой, должен находиться под наблюдением семейного врача, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Тема ветрянки стала актуальной в Грузии после смерти четырехлетнего ребенка в городе Гори (регион Шида Картли) в середине мая.
"Если у ребенка ветрянка, самое главное, чтобы он был под наблюдением семейного врача. Обязательно обратитесь к семейному врачу в случае обнаружения симптомов", – сказала Габуния в эфире телеканала "Имеди".
По ее словам, в большинстве случаев ветрянка протекает в легкой форме, а при тяжелых симптомах семейный врач должен направить пациента в инфекционную больницу.
Как отметила замминистра, рост числа случаев наблюдается с середины прошлого года, что также связано с пандемией коронавируса.
"Рост случаев ветрянкой отмечается уже с середины прошлого года. Это также в некоторой степени связано с ходом пандемии, которая фактически изменила траекторию и тенденции распространения респираторных инфекций. Поэтому у нас был определенный рост случаев заболевания ветрянкой", – сказала Габуния.
Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека.
Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.
Рост числа инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличивается каждые 2-5 лет. Об этом свидетельствуют и данные по Грузии за последние несколько лет. В 2018 году было выявлено 10 196 случаев заражения ветрянкой, в 2020 году – 1 810, в 2022 году – 2 605, за четыре месяца 2023 года – 3 118.