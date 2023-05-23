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Все о ветрянке – запрещенные препараты и рекомендации специалистов

Все о ветрянке – запрещенные препараты и рекомендации специалистов

Ветряная оспа – острое вирусное заболевание, возникающее преимущественно в юном возрасте и поражающее кожные покровы 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T23:23+0400

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Возбудитель Варицелла-Зостер (третья группа из семейства герпес) после проникновения внутрь организма сохраняется в нем на всю жизнь. На коже у пациентов появляется сыпь в виде пузырьков с жидкостью внутри. Симптомы ветряной оспыСамым характерным признаком ветрянки считается сыпь, вызывающая сильный зуд. Сыпь в виде пузырьков появляется в течение 10-21 дней после контакта с инфицированным. За 1-2 дня до появления сыпи могут возникнуть такие симптомы, как повышение температуры тела, пониженный аппетит, головная боль, раздраженность или общая слабость. Что делать во время ветрянки? – советы грузинского врача >>У сыпи на теле три этапа: очаговые узелки, пузырьки, корочки. Вначале появляются небольшие выпученные розовые узлы, которых в течение нескольких дней становится все больше. Далее сыпь превращается в пузырьки, наполненные жидкостью, потом пузырьки лопаются, покрываются коричневой корочкой. Далее корочки сами высыхают и лезут, а сыпь проходит. Сыпь начинается с головы, области ушей, могут появиться в глазах, на слизистых оболочках – в области рта, на половых органах, спине. Очаг инфекции Очагом инфекции считается зараженный ветрянкой человек. Он считается заразным за два дня до появления сыпи и в течение последующих семи дней. Пути передачи инфекции Заразиться ветрянкой можно при контакте с зараженным. Во время беседы, кашля, чиханья он выделяет мельчайшие капли, в которых живут вирусы. Вместе с воздухом другой человек вдыхает эти капли и инфицируется. Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий >>Заразиться также можно через бытовые предметы, загрязненные слюной инфицированного ветрянкой человека. Инкубационный период Инкубационный период длится 7-21 день до выявления первых симптомов с момента инфицирования. Особенно заражаются дети, но заболеть может человек в любом возрасте, если он раньше не болел этим инфекционным заболеванием. Несмотря на то, что большая часть случаев протекает легко и не нуждается в стационарном лечении, могут возникнуть и осложнения. Особенно тяжело заболевание протекает среди взрослых и лиц со слабой иммунной системой. Для последних заболевание может даже завершиться летальным исходом. Именно поэтому важно, чтобы такие пациенты обратились в медучреждение сразу же после выявления первых клинических признаков. Когда обратиться к педиатру? К педиатру родителям следует обратиться в том случае, если они заметят сыпь в одном или обоих глазах. Также поводом обращения к медикам является ярко красная сыпь с горящими и отекшими областями на теле. Эти признаки указывают на вторичную бактериальную инфекцию. Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии >>Насторожиться нужно и в том случае, если помимо сыпи наблюдается сильная раздраженность, изменение сознания, ускоренное дыхание, дрожь, мышечная слабость, усиление и учащение кашля, рвота, напряжение мышц шеи, высокая температура. Иногда врачи назначают антигистаминные препараты для снижения зуда. Что делать в домашних условиях? Родители должны держать детей дома, иметь жаропонижающие средства, давать жидкость в достаточном количестве, соблюдать все гигиенические нормы. Американская академия педиатрии рекомендует до 13 лет не давать детям с ветрянкой лекарства или антивирусные препараты. Детям старше 12 лет можно назначить антивирусные лекарства. Медики также советуют обрезать ногти детям как можно короче, чтобы они не расчесывали кожу и не заносили себе вторичную инфекцию. Кроме того, специалисты рекомендуют давать детям жидкую или полужидкую пищу, чтобы грубой едой не повредить пузырьки в полости рта. Врачи категорически запрещают наносить зеленку на сыпь и использовать аспирин во время температуры. Чтобы сбить температуру, нужно пить парацетамол, предупреждают медики. Обязательно нужно связаться с врачом, если высокая температура длится больше 3-4 дней. Врачи советуют ежедневно менять больным одежду и белье, а в помещении, где находится инфицированный, каждый день проводить мокрую уборку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, минздрав, ветрянка, корь, здравоохранение в грузии, здравоохранение, советы врачей