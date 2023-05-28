https://sputnik-georgia.ru/20230528/mezhdunarodnyy-baletnyy-festival-proydet-v-tbilisi-278061413.html

Международный балетный фестиваль пройдет в Тбилиси

Международный балетный фестиваль пройдет в Тбилиси

Желающие уже могут приобрести билеты на спектакли "Отелло", "Дон-Кихот", "Жизель", "Кармина Бурана" и "Гала-концерт" 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T11:34+0400

2023-05-28T11:34+0400

2023-05-28T11:34+0400

тбилисский театр оперы и балета

нино ананиашвили

тбилиси

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грузия

культура

тбилисский международный балетный фестиваль

анонсы

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилисский международный балетный фестиваль пройдет в Государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили с 28 июня по 9 июля, сообщают в театре. Звезды мирового балета из Соединенных Штатов Америки, Монако, Украины, солисты Тбилисского театра оперы и балета, хор и оркестр представят разнообразную программу, пишут организаторы. Помимо приглашенных звезд из разных стран, на фестивале выступят и грузинские танцоры, которые работают за рубежом. Желающие уже могут приобрести билеты на такие спектакли как "Отелло", "Дон-Кихот", "Жизель", "Кармина Бурана" и "Гала-концерт". Билеты на представления можно приобрести в кассах театра и онлайн.Международный день балета: топ-5 восходящих звезд грузинской школы >>Первый Международный балетный фестиваль, в котором приняли участие звезды современного балета, прошел в Тбилиси в 2017 году. Тогда в рамках фестиваля Грузию впервые посетил Нидерландский театр танца (NDT 2 – Nederlands Dans Theater 2).Основатель фестиваля – художественный руководитель Тбилисского театра оперы и балета, прима-балерина Нино Ананиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский театр оперы и балета, нино ананиашвили, тбилиси, новости, грузия, культура, тбилисский международный балетный фестиваль, анонсы