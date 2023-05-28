https://sputnik-georgia.ru/20230528/novye-vagony-u-metro-tbilisi-budut--kogda-obyavyat-novyy-tender-278081062.html
Новые вагоны у метро Тбилиси будут – когда объявят новый тендер
Новые вагоны у метро Тбилиси будут – когда объявят новый тендер
Мэрия Тбилиси не будет включена в разбирательство из-за разорванного контракта с российской компанией, так как все процедуры были проведены при... 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T13:10+0400
2023-05-28T13:10+0400
2023-05-28T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В ближайшее время будет объявлен новый тендер на закупку вагонов для метрополитена Тбилиси, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в декабре 2021 года выиграла российская компания "Метровагонмаш". Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату около 50 миллионов евро из-за вероятности попадания компании под международные санкции. Мэрия Тбилиси 19 мая приняла решение разорвать контракт с компанией из-за того, что компания попала под международные санкции, При этом он отметил, что мэрии не придется платить за расторжение контракта. "Упомянутая компания попала под санкции. Соответственно, контракт расторгнут. Мэрия не будет включена в разбирательство. Это тендер, объявленный ЕБРР, который проводился при их непосредственном участии и правилах", – сказал Каладзе. По данным мэрии, процедуры по упразднению соглашения уже начаты. Мэрия Тбилиси разрывает контакт с российской компанией из-за санкций >>Соглашение с "Метровагонмаш" было оформлено в ноябре 2021 года. "Метровагонмаш" входит в холдинг "Трансмашхолдинг", который является одним из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, транспорт в грузии, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен, ебрр
Новые вагоны у метро Тбилиси будут – когда объявят новый тендер
Мэрия Тбилиси не будет включена в разбирательство из-за разорванного контракта с российской компанией, так как все процедуры были проведены при непосредственном участии ЕБРР, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В ближайшее время будет объявлен новый тендер на закупку вагонов для метрополитена Тбилиси, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в декабре 2021 года выиграла российская компания "Метровагонмаш". Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату около 50 миллионов евро из-за вероятности попадания компании под международные санкции. Мэрия Тбилиси 19 мая приняла решение разорвать контракт с компанией из-за того, что компания попала под международные санкции,
"Что касается закупки новых вагонов, то об этом мы поговорим с премьер-министром, Минфином и в ближайшее время объявим закупку на закупку вагонов", – сказал Каладзе.
При этом он отметил, что мэрии не придется платить за расторжение контракта.
"Упомянутая компания попала под санкции. Соответственно, контракт расторгнут. Мэрия не будет включена в разбирательство. Это тендер, объявленный ЕБРР, который проводился при их непосредственном участии и правилах", – сказал Каладзе.
По данным мэрии, процедуры по упразднению соглашения уже начаты.
Соглашение с "Метровагонмаш" было оформлено в ноябре 2021 года.
"Метровагонмаш" входит в холдинг "Трансмашхолдинг", который является одним из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.