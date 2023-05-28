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Вода в Гранд-канале Венеции приобрела ярко-зеленый цвет

Вода в Гранд-канале Венеции приобрела ярко-зеленый цвет

Образцы воды взяты для исследования специалистами, предполагается, что в канал было добавлено органическое вещество 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T18:18+0400

2023-05-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto. Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остается неизвестным. "Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", – заявил в своем Twitter президент области Венето Лука Дзайя. По одной из версий, краску могли разлить экологические активисты. Местные гондольеры, отмечает издание, сообщили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок. Журналисты также предполагают, что акция может быть демонстративным выступлением некоего художника. Образцы зеленой воды взяли сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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