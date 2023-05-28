https://sputnik-georgia.ru/20230528/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-prokhodit-v-turtsii-278078448.html

Второй тур выборов президента проходит в Турции

Второй тур выборов президента проходит в Турции

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс) 28.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй тур президентских выборов проходит в Турции – избирательные участки для голосования в открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (9:00 тбс).По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента). Экс-кандидат в президенты от альянса "Ata" Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана. Премьер Грузии поздравил Эрдогана с успешным проведением первого тура выборов >>По всей стране будут установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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