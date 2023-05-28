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Второй тур выборов президента проходит в Турции
Второй тур выборов президента проходит в Турции
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс) 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T10:01+0400
2023-05-28T10:01+0400
2023-05-28T09:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй тур президентских выборов проходит в Турции – избирательные участки для голосования в открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (9:00 тбс).По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента). Экс-кандидат в президенты от альянса "Ata" Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана. Премьер Грузии поздравил Эрдогана с успешным проведением первого тура выборов >>По всей стране будут установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
турция, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
Второй тур выборов президента проходит в Турции
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс)
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Второй тур президентских выборов проходит в Турции – избирательные участки для голосования в открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (9:00 тбс).
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).
Экс-кандидат в президенты от альянса "Ata" Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.
По всей стране будут установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени (18:00 тбс).
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.