https://sputnik-georgia.ru/20230529/bolee-sotni-semey-v-gruzii-poluchat-ot-gosudarstva-zemlyu-po-simvolicheskoy-tsene-278103404.html

Более сотни семей в Грузии получат от государства землю по символической цене

Более сотни семей в Грузии получат от государства землю по символической цене

Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T15:38+0400

2023-05-29T15:38+0400

2023-05-29T15:42+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

жилье для вынужденных переселенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0f/275808316_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_83492f9c1f7aa9ae2610cb12052a05d6.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Семьи, пострадавших от стихийных бедствий, граждан и вынужденных переселенцев получат в собственность от государства 160 земельных участков по символической цене в один лари, постановление утвердили на заседании правительства в понедельник, 29 мая. Заседание правительства прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Члены Кабмина обсудили всего 18 вопросов. По информации пресс-службы, всего земельные участки получат 133 семьи. Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами. Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям >>Земельные участки, которые передаются в собственность, расположены в муниципалитетах Хони (Имерети), Ахмета, Лагодехи, Сигнахи (Кахети), Цалка, Тетрицкаро, Марнеули (Квемо Картли), Ниноцминда (Самцхе Джавахети). С 2012 года тысячи семей ВПЛ и экомигрантов получили от государства жилье в собственность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, жилье для вынужденных переселенцев