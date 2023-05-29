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Более сотни семей в Грузии получат от государства землю по символической цене
Более сотни семей в Грузии получат от государства землю по символической цене
Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T15:38+0400
2023-05-29T15:38+0400
2023-05-29T15:42+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Семьи, пострадавших от стихийных бедствий, граждан и вынужденных переселенцев получат в собственность от государства 160 земельных участков по символической цене в один лари, постановление утвердили на заседании правительства в понедельник, 29 мая. Заседание правительства прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Члены Кабмина обсудили всего 18 вопросов. По информации пресс-службы, всего земельные участки получат 133 семьи. Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами. Мэрия Тбилиси узаконила жилье более 2,6 тысячи семьям >>Земельные участки, которые передаются в собственность, расположены в муниципалитетах Хони (Имерети), Ахмета, Лагодехи, Сигнахи (Кахети), Цалка, Тетрицкаро, Марнеули (Квемо Картли), Ниноцминда (Самцхе Джавахети). С 2012 года тысячи семей ВПЛ и экомигрантов получили от государства жилье в собственность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, жилье для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, жилье для вынужденных переселенцев
Более сотни семей в Грузии получат от государства землю по символической цене
15:38 29.05.2023 (обновлено: 15:42 29.05.2023)
Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Семьи, пострадавших от стихийных бедствий, граждан и вынужденных переселенцев получат в собственность от государства 160 земельных участков по символической цене в один лари, постановление утвердили на заседании правительства в понедельник, 29 мая.
Заседание правительства прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Члены Кабмина обсудили всего 18 вопросов.
По информации пресс-службы, всего земельные участки получат 133 семьи. Участки передаются с расположенными на них жилыми массивами.
Земельные участки, которые передаются в собственность, расположены в муниципалитетах Хони (Имерети), Ахмета, Лагодехи, Сигнахи (Кахети), Цалка, Тетрицкаро, Марнеули (Квемо Картли), Ниноцминда (Самцхе Джавахети).
С 2012 года тысячи семей ВПЛ и экомигрантов получили от государства жилье в собственность.