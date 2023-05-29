https://sputnik-georgia.ru/20230529/glava-minekonomiki-gruzii-uroven-bednosti-v-strane-dostig-istoricheskogo-minimuma-278115228.html
Глава Минэкономики Грузии: уровень бедности в стране достиг исторического минимума
Глава Минэкономики Грузии: уровень бедности в стране достиг исторического минимума
Снижение уровня бедности связано с экономическим ростом и социальной политикой государства, завил министр 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T22:22+0400
2023-05-29T22:22+0400
2023-05-29T22:22+0400
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экономика
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статистика
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Уровень бедности Грузии достиг исторического минимума, но правительство не будет на этом останавливаться, заявил министр экономики Леван Давиташвили. Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны. При этом он отметил, что снижение уровня бедности связано с экономическим ростом и социальной политикой государства, что позволило в 2022 году вырваться из бедности более 63 тысячам граждан. "Мы должны сохранить темп, чтобы положение населения в стране улучшалось и, что особо важно, чтобы мы больше не говорили о бедности. Главной задачей власти и нашей экономической команды является победа над бедностью", – сказал Давиташвили. Уровень бедности в Грузии снизился – новые данные статистики >>Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих. Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, статистика
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, статистика
Глава Минэкономики Грузии: уровень бедности в стране достиг исторического минимума
Снижение уровня бедности связано с экономическим ростом и социальной политикой государства, завил министр
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Уровень бедности Грузии достиг исторического минимума, но правительство не будет на этом останавливаться, заявил министр экономики Леван Давиташвили.
Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны.
"Уровень бедности снизился до исторического минимума, но это не значит, что мы победили бедность. Более миллиона человек живет ниже черты бедности, но в 2022 году был значительный прогресс", – сказал Давиташвили журналистам.
При этом он отметил, что снижение уровня бедности связано с экономическим ростом и социальной политикой государства, что позволило в 2022 году вырваться из бедности более 63 тысячам граждан.
"Мы должны сохранить темп, чтобы положение населения в стране улучшалось и, что особо важно, чтобы мы больше не говорили о бедности. Главной задачей власти и нашей экономической команды является победа над бедностью", – сказал Давиташвили.
Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих.
Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.