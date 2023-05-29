https://sputnik-georgia.ru/20230529/uroven-bednosti-v-gruzii-snizilsya--novye-dannye-statistiki-278112323.html

Уровень бедности в Грузии снизился – новые данные статистики

Уровень бедности в Грузии снизился – новые данные статистики

За чертой бедности в стране проживает 12,3% жителей городов и 20,6% жителей сел 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T19:08+0400

2023-05-29T19:08+0400

2023-05-29T19:08+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2022 году находилось 15,6% населения, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. При этом в 2021 году уровень абсолютной бедности составлял 17,5%. За чертой бедности проживает 12,3% жителей городов и 20,6% жителей сел. За год показатель для городов снизился на 2,7 процентного пункта, а для сел – на 0,7. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>В 2022 году по сравнению с предыдущим годом значение коэффициента Джини по валовому доходу снизилось на 0,1 и составило 0,36. Коэффициент Джини – показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 – абсолютному неравенству. Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах остался неизменным и составил 0,34.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"