https://sputnik-georgia.ru/20230529/gruzinskiy-film-volshebnaya-gora-poluchil-nagradu-na-kinofestivale-docsbarcelona-278103185.html

Грузинский фильм "Волшебная гора" получил награду на кинофестивале в Барселоне

Грузинский фильм "Волшебная гора" получил награду на кинофестивале в Барселоне

Фильм рассказывает о жителях тубдиспансера в курортном городке Абастумани 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T15:17+0400

2023-05-29T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузинский документальный фильм "Волшебная гора" режиссеров Мариам Чачия и Ника Войгта удостоился главного приза на Международном фестивале документально кино DOCSBarcelona. Международный фестиваль документального кино DOCSBarcelona – фестиваль, специализирующийся на документальном жанре, состоящий из конкурсных международных секций, внеконкурсных секций и мастер-классов. Все фильмы, входящие в различные разделы, отобраны международным комитетом фестиваля. В этом году фестиваль проходил с 19 по 28 мая. Фильм получил награду в категории "Лучший фильм DocsBarcelona". Международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в Тбилиси в июне>>Документальная картина рассказывает о путешествии Мариам Чачия в туберкулезный диспансер, находящийся в курортном городке Грузии Абастумани (регион Самцхе-Джавахети). Таблетки, карточные игры и сигареты: так проходят дни пациентов диспансера в Абастумани. В полуразрушенном дворцовом здании высоко в грузинских горах люди, хронически больные туберкулезом, живут в полной изоляции, пока не узнают, что здание подлежит сносу. В спокойных и ясных образах "Волшебной горы" рассказывает о параллельном мире и о том, как он начинает давать сбои. Фильм создан при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. Мировая премьера фильма недавно состоялась на кинофестивале в Мюнхене. Мариам Чачия – грузинский режиссер-документалист и продюсер. Свою карьеру в кино она начала в 2007 году, сняв короткометражный детский сериал "Резиночка". В 2016 году Мариам сняла свой первый полнометражный документальный фильм "Слушай тишину", премьера которого состоялась в DOK Leipzig в 2016 году. С 2014 года Мариам вместе с Ником Войгтом работала над вторым полнометражным документальным фильмом "Волшебная гора", который был завершен в 2023 году. Ник Войгт – оператор, режиссер и монтажер. Он работал в различных областях кино и медиа, прежде чем перейти к документальному кино в 2016 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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