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Грузия и Турция близкие друзья – президент Грузии поздравила Эрдогана с победой
Грузия и Турция близкие друзья – президент Грузии поздравила Эрдогана с победой
Эрдоган во втором туре президентских выборов получил более 50% голосов избирателей, итоговые результаты станут известны 1 июня 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T18:23+0400
2023-05-29T18:23+0400
2023-05-29T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на второй срок, отметив близкую дружбу, связывающую обе страны. По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган. Итоговые результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Ранее президента Турции с победой во втором туре выборов поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашили. Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции>>На прошедших 14 мая парламентских выборах пропрезидентская партийная коалиция "Народный альянс" получила большинство мест в парламенте (49,3%), а оппозиционный "Национальный альянс" во главе с РНП – 35%. В результате коалиция Эрдогана получила уверенное большинство в 322 депутатских мандата из 600. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88% Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, саломе зурабишвили
Грузия и Турция близкие друзья – президент Грузии поздравила Эрдогана с победой
18:23 29.05.2023 (обновлено: 18:41 29.05.2023)
Эрдоган во втором туре президентских выборов получил более 50% голосов избирателей, итоговые результаты станут известны 1 июня
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на второй срок, отметив близкую дружбу, связывающую обе страны.
По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган. Итоговые результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Грузия и Турция являются близкими друзьями, связанными прочными отношениями, которые продолжают развиваться. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества для углубления этого партнерства", – написала Зурабишвили в Twitter.
Ранее президента Турции с победой во втором туре выборов поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашили.
На прошедших 14 мая парламентских выборах пропрезидентская партийная коалиция "Народный альянс" получила большинство мест в парламенте (49,3%), а оппозиционный "Национальный альянс" во главе с РНП – 35%. В результате коалиция Эрдогана получила уверенное большинство в 322 депутатских мандата из 600.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.