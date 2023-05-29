https://sputnik-georgia.ru/20230529/prestupnaya-sdelka-s-beremennymi---prokuratura-gruzii-predyavila-obvineniya-278104782.html

Преступная сделка с беременными – прокуратура Грузии предъявила обвинения

Преступная сделка с беременными – прокуратура Грузии предъявила обвинения

Обвиняемый фиктивно оформил 237 беременных на своих предприятиях, чтобы получить декретные выплаты от государства 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T16:12+0400

2023-05-29T16:12+0400

2023-05-29T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и хищении крупной суммы из государственного бюджета, 237 тысяч лари (95 тысяч долларов), предназначенных для декретных выплат, сообщили в пресс-служба ведомства. В результате расследования, проведенного Следственной службой министерства финансов, установлено, что члены организованной группы подготовили фальшивые налоговые документы, необходимые для получения декретных выплат, на имя 237 женщин, которые были представлены в Агентство социального обслуживания. В результате обвиняемые обманным путем получили из госбюджета 237 тысяч лари. Один из фигурантов указанного уголовного дела уже привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, сказано сообщении.Семь человек в Грузии нанесли ущерб государству на 80 тысяч долларов – Минфин>>Обвинения предъявлены по статьям УК Грузии "Мошенничество и изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц". Обвиняемому грозит от семи до десяти лет тюремного заключения. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения тюремного заключения. Расследование уголовного дела продолжается для установления других лиц, причастных к преступным действиям. Декретные выплаты в Грузии до 1 января 2023 года составляли 1 тысячу лари, сейчас во время декретного отпуска женщины получают от государства 2 тысячи лари (около 800 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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