https://sputnik-georgia.ru/20230529/regionalnyy-forum-trudoustroystva-proydet-na-yuge-gruzii-278087006.html
Региональный форум трудоустройства пройдет на юге Грузии
Региональный форум трудоустройства пройдет на юге Грузии
В рамках мероприятия запланирована информационная встреча с местными работодателями, неправительственными организациями и органами местного самоуправления 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T07:32+0400
2023-05-29T07:32+0400
2023-05-29T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Первый региональный форум трудоустройства пройдет в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 30 мая, говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству. Горожане получат возможность ознакомиться с активными вакансиями как сетевых брендов, так и местного бизнеса в едином пространстве. Мероприятие начнется в 13:00 в сквере Месхетского государственного драматического театра. Организаторы мероприятия – Государственное агентство содействия трудоустройству, неправительственная организация "Молодежное предпринимательство за развитие села" и администрацией губернатора Самцхе-Джавахети. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>Помимо форума, Агентство 29 мая откроет в Ахалцихе свой первый сервисный центр, который даст местным жителям возможность постоянно узнавать об активных вакансиях в регионе, услугах и программах, реализуемых агентством по различным направлениям. В рамках мероприятия запланирована информационная встреча с местными работодателями, неправительственными организациями и органами местного самоуправления. Информацию о деятельности агентства гостям предоставит директор агентства Нино Велтаури. Агентство постоянно проводит информационные встречи и форумы по трудоустройству в Тбилиси и регионах. В апреле мероприятие прошло в Батуми, а после Ахалцихе форум по трудоустройству пройдет в Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ахалцихе, форум трудоустройства, экономика
грузия, новости, общество, ахалцихе, форум трудоустройства, экономика
Региональный форум трудоустройства пройдет на юге Грузии
В рамках мероприятия запланирована информационная встреча с местными работодателями, неправительственными организациями и органами местного самоуправления
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Первый региональный форум трудоустройства пройдет в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 30 мая, говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству.
Горожане получат возможность ознакомиться с активными вакансиями как сетевых брендов, так и местного бизнеса в едином пространстве. Мероприятие начнется в 13:00 в сквере Месхетского государственного драматического театра.
Организаторы мероприятия – Государственное агентство содействия трудоустройству, неправительственная организация "Молодежное предпринимательство за развитие села" и администрацией губернатора Самцхе-Джавахети.
Помимо форума, Агентство 29 мая откроет в Ахалцихе свой первый сервисный центр, который даст местным жителям возможность постоянно узнавать об активных вакансиях в регионе, услугах и программах, реализуемых агентством по различным направлениям.
В рамках мероприятия запланирована информационная встреча с местными работодателями, неправительственными организациями и органами местного самоуправления. Информацию о деятельности агентства гостям предоставит директор агентства Нино Велтаури.
Агентство постоянно проводит информационные встречи и форумы по трудоустройству в Тбилиси и регионах. В апреле мероприятие прошло в Батуми, а после Ахалцихе форум по трудоустройству пройдет в Кахети.