https://sputnik-georgia.ru/20230522/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novye-dannye-277914270.html
Безработица и занятость в Грузии – новые данные
Безработица и занятость в Грузии – новые данные
Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 20,3% к 15,1% 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T20:08+0400
2023-05-22T20:08+0400
2023-05-22T20:08+0400
грузия
новости
общество
безработица
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248988594_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_20c704d161f6204697f1cbc58b86b041.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года составил 18%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составил 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%. За отчетный период количество безработных сократилось на 10,4 тысячи человек (3,6%) и составило 279,2 тысячи человек. При этом в городах уровень безработицы сократился на 0,8 процентных пункта, а в селах – на 2,4. Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин (20,3% к 15,1%). Безработица в Грузии – данные за 2022 год >>В первом квартале 2023 года этот показатель в случае мужчин сократился на 1,1 процентных пункта, а среди женщин – на 1,7 п. п.Число нанятых работников в первом квартале в Грузии выросло на 45,8 тысячи человек (5,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 863,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 25,4 тысячи (6,6%) и составило 407,7 тысячи. Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер >>Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 41,9%, а у мужчин – 63,6%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,9 процентных пункта, а мужчин – на 1,1 процентных пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248988594_322:0:2989:2000_1920x0_80_0_0_8d061ef8c3f26c335f957f66f86769fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Безработица и занятость в Грузии – новые данные
Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 20,3% к 15,1%
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года составил 18%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составил 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
За отчетный период количество безработных сократилось на 10,4 тысячи человек (3,6%) и составило 279,2 тысячи человек. При этом в городах уровень безработицы сократился на 0,8 процентных пункта, а в селах – на 2,4.
Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин (20,3% к 15,1%).
В первом квартале 2023 года этот показатель в случае мужчин сократился на 1,1 процентных пункта, а среди женщин – на 1,7 п. п.
Число нанятых работников в первом квартале в Грузии выросло на 45,8 тысячи человек (5,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 863,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 25,4 тысячи (6,6%) и составило 407,7 тысячи.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 41,9%, а у мужчин – 63,6%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,9 процентных пункта, а мужчин – на 1,1 процентных пункта.