https://sputnik-georgia.ru/20230522/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novye-dannye-277914270.html

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 20,3% к 15,1% 22.05.2023, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года составил 18%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составил 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%. За отчетный период количество безработных сократилось на 10,4 тысячи человек (3,6%) и составило 279,2 тысячи человек. При этом в городах уровень безработицы сократился на 0,8 процентных пункта, а в селах – на 2,4. Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин (20,3% к 15,1%). Безработица в Грузии – данные за 2022 год >>В первом квартале 2023 года этот показатель в случае мужчин сократился на 1,1 процентных пункта, а среди женщин – на 1,7 п. п.Число нанятых работников в первом квартале в Грузии выросло на 45,8 тысячи человек (5,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 863,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 25,4 тысячи (6,6%) и составило 407,7 тысячи. Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер >>Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 41,9%, а у мужчин – 63,6%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,9 процентных пункта, а мужчин – на 1,1 процентных пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"