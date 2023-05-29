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ЦИК Турции объявил Эрдогана победителем президентских выборов

ЦИК Турции объявил Эрдогана победителем президентских выборов

ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган остался президентом Турции по итогам второго тура выборов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной... 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T08:02+0400

2023-05-29T08:02+0400

2023-05-29T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган остался президентом Турции по итогам второго тура выборов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу."После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – заявил Йенер на пресс-конференции.Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции >>Отрыв турецкого лидера от ближайшего соперника – Кылычдароглу – превышает 2 миллиона голосов, добавил он.Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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