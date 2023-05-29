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"Турция добилась впечатляющего прогресса" – "Грузинская мечта" поздравила Эрдогана
"Турция добилась впечатляющего прогресса" – "Грузинская мечта" поздравила Эрдогана
Во втором туре президентских выборов Эрдоган получил более 50% голосов, итоговые результаты станут известны 1 июня 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T10:42+0400
2023-05-29T10:42+0400
2023-05-29T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, а партийную коалицию "Народный альянс" – с получением парламентского большинстваПо результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган. Итоговые результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. В "Грузинской мечте" верят, что на следующем этапе правления Реджепа Тайипа Эрдогана партнерство двух дружественных стран по различным направлениям с учетом вызовов в регионе будет еще больше углубляться и укрепляться. Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции>>На прошедших 14 мая парламентских выборах пропрезидентская партийная коалиция "Народный альянс" получила большинство мест в парламенте – 49,3%, а оппозиционный "Национальный альянс" во главе с РНП – 35%. В результате коалиция Эрдогана получила уверенное большинство в 322 депутатских мандата из 600.Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, грузинская мечта
"Турция добилась впечатляющего прогресса" – "Грузинская мечта" поздравила Эрдогана
10:42 29.05.2023 (обновлено: 10:47 29.05.2023)
Во втором туре президентских выборов Эрдоган получил более 50% голосов, итоговые результаты станут известны 1 июня
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, а партийную коалицию "Народный альянс" – с получением парламентского большинства
По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган. Итоговые результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Турция добилась впечатляющего прогресса за последние годы, и это, в свою очередь, подтвердил результат выборов. Мы желаем мира, стабильности и благополучия стратегическому партнеру Грузии и дружественному народу, для прогресса как Турции, так и региона", – говорится в заявлении партии.
В "Грузинской мечте" верят, что на следующем этапе правления Реджепа Тайипа Эрдогана партнерство двух дружественных стран по различным направлениям с учетом вызовов в регионе будет еще больше углубляться и укрепляться.
На прошедших 14 мая парламентских выборах пропрезидентская партийная коалиция "Народный альянс" получила большинство мест в парламенте – 49,3%, а оппозиционный "Национальный альянс" во главе с РНП – 35%. В результате коалиция Эрдогана получила уверенное большинство в 322 депутатских мандата из 600.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.