https://sputnik-georgia.ru/20230529/v-gruzii-khotyat-vvesti-importnuyu-poshlinu-na-muku--kak-eto-otrazitsya-na-stoimosti-khleba-278094674.html

В Грузии хотят ввести импортную пошлину на муку – как это отразится на стоимости хлеба?

В Грузии хотят ввести импортную пошлину на муку – как это отразится на стоимости хлеба?

Минсельхоз намерен повысить конкурентоспособность грузинской пшеницы и содействовать ее реализации на местном рынке 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T12:53+0400

2023-05-29T12:53+0400

2023-05-29T12:59+0400

экономика

грузия

новости

отар шамугия

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правительство Грузии планирует ввести импортную пошлину на муку на пять месяцев с 10 июня 2023 года, но стоимость хлеба в стране не вырастет, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в эфире телеканала "Имеди". Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымается, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому фермерам просто некуда девать собранный урожай. Соответствующий проект постановление Минсельхоз представит правительству Грузии на этой неделе. Цель нововведения – повысить конкурентоспособность грузинской пшеницы и содействовать ее реализации на местном рынке. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>По словам министра, ведомство интенсивно проводило встречи со сторонами, задействованными в данной сфере, в течение последних двух недель.Министр отметил, что Минсельхоз будет постоянно следить за ситуацией на рынке и принимать соответствующие меры. Глава ведомства подчеркнул важность повышения уровня самообеспеченности страны пшеницей и отметил, что за последние два года местное производство пшеницы выросло на 60%, и есть надежда, что существующая динамика сохранится и в будущем. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая самым крупным поставщиком. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия