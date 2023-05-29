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В Грузии вступают в силу налоговые льготы на ввоз автомобилей

В Грузии вступают в силу налоговые льготы на ввоз автомобилей

В законодательстве появилось понятие "классический автомобиль" 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T07:01+0400

2023-05-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Поправки в закон "Об автомобильном транспорте" и в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей, вступят в силу 1 июня. Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появилось понятие "классический автомобиль". Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения >>Классическим автомобилем по закону будет считаться механическое транспортное средство старше 40 лет. Характеристики классического автомобиля и вопросы эксплуатации определит правительство Грузии. Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, для ввоза в Грузию подобных автомобилей будут действовать специальные льготы. В частности, налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя. За первый квартал 2023 года в Грузию было импортировано 33 автомобиля старше 40 лет, из которых 19 – легковые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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