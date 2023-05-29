https://sputnik-georgia.ru/20230529/vopreki-protestu---gruzinskaya-mechta-podderzhit-proekt-byvshikh-storonnikov-natsdvizheniya-278117324.html
Вопреки протесту – "Грузинская мечта" поддержит проект бывших сторонников "Нацдвижения"
Вопреки протесту – "Грузинская мечта" поддержит проект бывших сторонников "Нацдвижения"
Депутат от "Нацдвижения" считает, что проект создает искушение у других членов партии покинуть фракцию и создать политическую группу 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T23:55+0400
2023-05-29T23:55+0400
2023-05-30T00:11+0400
грузия
новости
политика
хатия деканоидзе
роман гоциридзе
мамука мдинарадзе
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняли решение поддержать проект бывших членов "Нацдвижения" Романа Гоциридзе и Хатии Деканоидзе, дающий им право создавать политическую группу, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Деканоидзе и Гоциридзе предлагают внести в регламент поправки, которые дадут депутатам, покинувшим фракцию партии, по спискам которых они прошли в парламент, создать свою политическую группу. Законодатели предложили эту норму ввести временно до выборов 2024 года. Против поправок выступают бывшие соратники Деканоидзе по партии. Депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили назвал эту инициативу опасной, заявив, что она создает искушение у других членов "Нацдвижения" покинуть фракцию и создать политическую группу. Деканоидзе и Гоциридзе покинули фракцию "Нацдвижения" в начале мая из-за разногласий с руководством партии. Деканоидзе отметила, что не видит себя в рядах "Нацдвижения" в том виде, в котором оно существует сегодня. Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение" >>Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать в бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, мамука мдинарадзе, единое нацдвижение, парламент грузии
грузия, новости, политика, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, мамука мдинарадзе, единое нацдвижение, парламент грузии
Вопреки протесту – "Грузинская мечта" поддержит проект бывших сторонников "Нацдвижения"
23:55 29.05.2023 (обновлено: 00:11 30.05.2023)
Депутат от "Нацдвижения" считает, что проект создает искушение у других членов партии покинуть фракцию и создать политическую группу
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняли решение поддержать проект бывших членов "Нацдвижения" Романа Гоциридзе и Хатии Деканоидзе, дающий им право создавать политическую группу, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Деканоидзе и Гоциридзе предлагают внести в регламент поправки, которые дадут депутатам, покинувшим фракцию партии, по спискам которых они прошли в парламент, создать свою политическую группу. Законодатели предложили эту норму ввести временно до выборов 2024 года.
"Парламентское большинство поддержит законопроект Хатии Деканоидзе и Романа Гоциридзе по поводу политических групп", – сказал Мдинарадзе.
Против поправок выступают бывшие соратники Деканоидзе по партии.
Депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили назвал эту инициативу опасной, заявив, что она создает искушение у других членов "Нацдвижения" покинуть фракцию и создать политическую группу.
Деканоидзе и Гоциридзе покинули фракцию "Нацдвижения" в начале мая из-за разногласий с руководством партии. Деканоидзе отметила, что не видит себя в рядах "Нацдвижения" в том виде, в котором оно существует сегодня.
Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать в бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.