https://sputnik-georgia.ru/20230217/deputat-roman-gotsiridze-pokidaet-natsdvizhenie-274980370.html

Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение"

Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение"

Депутат поблагодарил членов крупнейшей оппозиционной партии Грузии за многолетнее сотрудничество и доверие 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T19:57+0400

2023-02-17T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе объявил об уходе из крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". При этом он пожелал успехов этой бывшей правящей партии и всем ее сторонникам. "Спасибо всем за многолетнее сотрудничество, доверие и добрые отношения", - отметил Гоциридзе.Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря - сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонника радикальных действий Левана Хабеишвили. Последний победил на внутрипартийных выборов и сменил Мелия на посту председателя партии. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы."Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении">>Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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