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Ждать ли обесценивания грузинской валюты – мнение эксперта
Ждать ли обесценивания грузинской валюты – мнение эксперта
Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа, заявил эксперт 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T10:02+0400
2023-05-29T10:02+0400
2023-05-29T10:06+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальная валюта Грузии может начать обесцениваться с 10 ноября 2023 года, – заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться впервые за пять лет. С начала 2023 года курс лари укрепился на 4,4%. По мнению эксперта, курс лари будет держаться близко к отметке 2,5 GEL/$1 в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По словам Шенгелия, одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз. Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1 >>По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ника шенгелия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, новости, ника шенгелия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Ждать ли обесценивания грузинской валюты – мнение эксперта
10:02 29.05.2023 (обновлено: 10:06 29.05.2023)
Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальная валюта Грузии может начать обесцениваться с 10 ноября 2023 года, – заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.
Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться впервые за пять лет. С начала 2023 года курс лари укрепился на 4,4%.
"С 10 ноября могут быть снова признаки обесценивания, но не достигнет отметки 2,8 GEL/$1 или 3,0 GEL/$1. Думаю, что мы можем закрыть этот год с максимальной отметкой в 2,6 GEL/$1", – заявил Шенгелия.
По мнению эксперта, курс лари будет держаться близко к отметке 2,5 GEL/$1 в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
По словам Шенгелия, одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз.
По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов.