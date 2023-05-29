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Ждать ли обесценивания грузинской валюты – мнение эксперта

Ждать ли обесценивания грузинской валюты – мнение эксперта

Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа, заявил эксперт 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T10:02+0400

2023-05-29T10:02+0400

2023-05-29T10:06+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальная валюта Грузии может начать обесцениваться с 10 ноября 2023 года, – заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться впервые за пять лет. С начала 2023 года курс лари укрепился на 4,4%. По мнению эксперта, курс лари будет держаться близко к отметке 2,5 GEL/$1 в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По словам Шенгелия, одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз. Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1 >>По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ника шенгелия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии