https://sputnik-georgia.ru/20230530/afera-pochti-na-15-milliona---v-gruzii-zaderzhan-obvinyaemyy-v-moshennichestve-278125673.html

Афера почти на $1,5 миллиона – в Грузии задержан обвиняемый в мошенничестве

Афера почти на $1,5 миллиона – в Грузии задержан обвиняемый в мошенничестве

Обвиняемый незаконно завладел 350 гектарами земли и хотел присвоить еще 100 гектаров 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T11:00+0400

2023-05-30T11:00+0400

2023-05-30T11:36+0400

грузия

происшествия

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кахети

следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Задержан мужчина, незаконно присвоивший 350 га земли в Сигнахском районе Кахети, рыночная стоимость которой составляет примерно 3,5 миллиона лари (1,4 млн долларов), сообщили в Следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что обвиняемый для получения незаконной материальной выгоды, используя поддельные договоры купли-продажи и доверенность на иностранном языке, незаконно завладел 350 гектарами земли, принадлежащей одной из компаний, расположенных в Сигнахском районе. Общая рыночная стоимость земли составляет примерно 3,5 млн лари. Кроме того, обвиняемый тем же способом пытался завладеть 100 гектарами земли, принадлежащими той же компании, расположенной в Сигнахском районе, общая рыночная стоимость которых составляет примерно 1 миллион лари, но не смог завершить начатое из-за ареста, наложенного на землю. Преступная сделка с беременными – прокуратура Грузии предъявила обвинения>>Как только началось расследование дела, на земельные участки, полученные преступным путем, был наложен арест, чтобы обвиняемый и лица, имеющие с ним возможные преступные связи, не смогли распоряжаться земельными участками. На данном этапе принимаются соответствующие меры по установлению других лиц, причастных к этому преступлению.Задержанный обвиняется по трем статьям УК Грузии "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". В общей сложности ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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