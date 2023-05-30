https://sputnik-georgia.ru/20230530/chetyrekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-i-gruziya--riski-i-plyusy-278143605.html

Четырехдневная рабочая неделя и Грузия – риски и плюсы

Четырехдневная рабочая неделя и Грузия – риски и плюсы

Сокращение рабочей недели положительно отражается на продуктивности сотрудников, о чем свидетельствуют проведенные исследования 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T18:05+0400

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2023-05-30T18:14+0400

грузия

новости

общество

международная организация труда

ираклий петриашвили

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Внедрение четырехдневной рабочей недели в Грузии грозит определенными рисками, однако они минимальны, исходя из того, что в стране фактически нет почасовой оплаты труда, заявил Sputnik Грузия председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. В некоторых странах мира, в том числе и в Грузии, определенные частные компании решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение среди прочего объясняется повышением продуктивности сотрудников. Однозначной позиции по вопросу внедрения четырехдневной рабочей недели нет ни у профсоюзов Грузии, ни у мировых профсоюзов в целом, так как существует всего несколько исследований, одно из которых принадлежит Испании. Бельгия, Великобритания, Исландия, Испания, Казахстан, Грузия – это неполный перечень стран, в которых компании переходят на такой режим работы и утверждают, что эксперимент удался. Кроме того, если у работающего человека будет больше времени на отдых и личную жизнь, то это только приветствуется, отметил председатель Объединения профсоюзов Грузии. Единственный риск при сокращении рабочей недели в Грузии – уменьшение заработной платы и ухудшение социальной политики, отметил он. Грузинские работодатели знакомы с исследованиями о повышении продуктивности сотрудников, поэтому они и проводят такой эксперимент, сообщил глава Объединения профсоюзов. Мировая практикаНесмотря на то, что продуктивность сотрудников повышается во время четырехдневной рабочей недели и трехдневного отдыха, пока не идет речь о том, что будет какая-либо конвенция Международной организации труда по этому вопросу. При этом, по словам Петриашвили, один и тот же метод нельзя одинаково применять ко всем странам и народам. Человеческая природа различается – северные люди более трудолюбивые, а южные – менее. Поэтому ментальность немцев, испанцев и тех же грузин отличается друг от друга в этом плане, отметил он. Европейские профсоюзы, опираясь на проведенные исследования, призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю. Например, в Великобритании 61 компания перевела около 3 тысяч работников на такой режим работы. В итоге 40% респондентов заявили о значительном снижении стресса, 71% – о снижении уровня выгорания, более 40% подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, а еще 40% сообщили, что стали легче засыпать. Некоторые компании Бельгии, Испании, Исландии и Казахстана также рассказали об успешности данного рабочего эксперимента. Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе>>Что касается Грузии, то и здесь, как и во всем мире, есть изменения в этом направлении. К примеру, полтора года назад одна из частных компаний "Тене", которая занимается продажей зарядных устройств, перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По словам основателя компании Сандро Лилуашвили, в результате продуктивность сотрудников значительно возросла. По его словам, результат очень хороший, сотрудники более мотивированные и активно работают, чтобы выполнить свою работу в установленный срок и отдыхать на день больше за ту же зарплату, заявил Лилуашвили в эфире BMG. Впервые четырёхдневная рабочая неделя была введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers, ее опыт затем переняли другие компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, международная организация труда, ираклий петриашвили