https://sputnik-georgia.ru/20230530/chetyrekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-i-gruziya--riski-i-plyusy-278143605.html
Четырехдневная рабочая неделя и Грузия – риски и плюсы
Четырехдневная рабочая неделя и Грузия – риски и плюсы
Сокращение рабочей недели положительно отражается на продуктивности сотрудников, о чем свидетельствуют проведенные исследования 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T18:05+0400
2023-05-30T18:05+0400
2023-05-30T18:14+0400
грузия
новости
общество
международная организация труда
ираклий петриашвили
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Внедрение четырехдневной рабочей недели в Грузии грозит определенными рисками, однако они минимальны, исходя из того, что в стране фактически нет почасовой оплаты труда, заявил Sputnik Грузия председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. В некоторых странах мира, в том числе и в Грузии, определенные частные компании решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение среди прочего объясняется повышением продуктивности сотрудников. Однозначной позиции по вопросу внедрения четырехдневной рабочей недели нет ни у профсоюзов Грузии, ни у мировых профсоюзов в целом, так как существует всего несколько исследований, одно из которых принадлежит Испании. Бельгия, Великобритания, Исландия, Испания, Казахстан, Грузия – это неполный перечень стран, в которых компании переходят на такой режим работы и утверждают, что эксперимент удался. Кроме того, если у работающего человека будет больше времени на отдых и личную жизнь, то это только приветствуется, отметил председатель Объединения профсоюзов Грузии. Единственный риск при сокращении рабочей недели в Грузии – уменьшение заработной платы и ухудшение социальной политики, отметил он. Грузинские работодатели знакомы с исследованиями о повышении продуктивности сотрудников, поэтому они и проводят такой эксперимент, сообщил глава Объединения профсоюзов. Мировая практикаНесмотря на то, что продуктивность сотрудников повышается во время четырехдневной рабочей недели и трехдневного отдыха, пока не идет речь о том, что будет какая-либо конвенция Международной организации труда по этому вопросу. При этом, по словам Петриашвили, один и тот же метод нельзя одинаково применять ко всем странам и народам. Человеческая природа различается – северные люди более трудолюбивые, а южные – менее. Поэтому ментальность немцев, испанцев и тех же грузин отличается друг от друга в этом плане, отметил он. Европейские профсоюзы, опираясь на проведенные исследования, призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю. Например, в Великобритании 61 компания перевела около 3 тысяч работников на такой режим работы. В итоге 40% респондентов заявили о значительном снижении стресса, 71% – о снижении уровня выгорания, более 40% подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, а еще 40% сообщили, что стали легче засыпать. Некоторые компании Бельгии, Испании, Исландии и Казахстана также рассказали об успешности данного рабочего эксперимента. Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе>>Что касается Грузии, то и здесь, как и во всем мире, есть изменения в этом направлении. К примеру, полтора года назад одна из частных компаний "Тене", которая занимается продажей зарядных устройств, перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По словам основателя компании Сандро Лилуашвили, в результате продуктивность сотрудников значительно возросла. По его словам, результат очень хороший, сотрудники более мотивированные и активно работают, чтобы выполнить свою работу в установленный срок и отдыхать на день больше за ту же зарплату, заявил Лилуашвили в эфире BMG. Впервые четырёхдневная рабочая неделя была введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers, ее опыт затем переняли другие компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, международная организация труда, ираклий петриашвили
грузия, новости, общество, международная организация труда, ираклий петриашвили
Четырехдневная рабочая неделя и Грузия – риски и плюсы
18:05 30.05.2023 (обновлено: 18:14 30.05.2023)
Сокращение рабочей недели положительно отражается на продуктивности сотрудников, о чем свидетельствуют проведенные исследования
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Внедрение четырехдневной рабочей недели в Грузии грозит определенными рисками, однако они минимальны, исходя из того, что в стране фактически нет почасовой оплаты труда, заявил Sputnik Грузия председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.
В некоторых странах мира, в том числе и в Грузии, определенные частные компании решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение среди прочего объясняется повышением продуктивности сотрудников.
"Почасовой метод оплаты в Грузии применяется только среди таких профессий, как врачи и медсестры, поэтому c внедрением четырехдневной рабочей недели у нас меньше рисков, чем, допустим, в Европе, где почасовая оплата труда", – заявил Петриашвили.
Однозначной позиции по вопросу внедрения четырехдневной рабочей недели нет ни у профсоюзов Грузии, ни у мировых профсоюзов в целом, так как существует всего несколько исследований, одно из которых принадлежит Испании.
"Между тем исследования показали, что продуктивность сотрудников при четырехдневной рабочей неделе более высокая", – заявил Петриашвили.
Бельгия, Великобритания, Исландия, Испания, Казахстан, Грузия – это неполный перечень стран, в которых компании переходят на такой режим работы и утверждают, что эксперимент удался.
"Если это касается сокращения рабочего времени с сохранением прежней зарплаты, естественно, профсоюзы не будут против, а наоборот, поддержат нововведение", – заявил Петриашвили.
Кроме того, если у работающего человека будет больше времени на отдых и личную жизнь, то это только приветствуется, отметил председатель Объединения профсоюзов Грузии.
Единственный риск при сокращении рабочей недели в Грузии – уменьшение заработной платы и ухудшение социальной политики, отметил он.
"Я не удивлен, что в Грузии некоторые частные компании тоже начали внедрять такую практику, потому что в мире давно обсуждается этот вопрос", – подчеркнул Петриашвили.
Грузинские работодатели знакомы с исследованиями о повышении продуктивности сотрудников, поэтому они и проводят такой эксперимент, сообщил глава Объединения профсоюзов.
Мировая практика
Несмотря на то, что продуктивность сотрудников повышается во время четырехдневной рабочей недели и трехдневного отдыха, пока не идет речь о том, что будет какая-либо конвенция Международной организации труда по этому вопросу.
"Нет признаков того, что в ближайшее время этот вопрос будет признан как фундаментальное право человека, как в случае с восьмичасовым рабочим графиком. Однако это хорошая инициатива, если не будут нарушены права сотрудников", – отметил Петриашвили.
При этом, по словам Петриашвили, один и тот же метод нельзя одинаково применять ко всем странам и народам. Человеческая природа различается – северные люди более трудолюбивые, а южные – менее. Поэтому ментальность немцев, испанцев и тех же грузин отличается друг от друга в этом плане, отметил он.
Европейские профсоюзы, опираясь на проведенные исследования, призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Например, в Великобритании 61 компания перевела около 3 тысяч работников на такой режим работы. В итоге 40% респондентов заявили о значительном снижении стресса, 71% – о снижении уровня выгорания, более 40% подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, а еще 40% сообщили, что стали легче засыпать.
Некоторые компании Бельгии, Испании, Исландии и Казахстана также рассказали об успешности данного рабочего эксперимента.
Что касается Грузии, то и здесь, как и во всем мире, есть изменения в этом направлении. К примеру, полтора года назад одна из частных компаний "Тене", которая занимается продажей зарядных устройств, перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По словам основателя компании Сандро Лилуашвили, в результате продуктивность сотрудников значительно возросла.
По его словам, результат очень хороший, сотрудники более мотивированные и активно работают, чтобы выполнить свою работу в установленный срок и отдыхать на день больше за ту же зарплату, заявил Лилуашвили в эфире BMG.
Впервые четырёхдневная рабочая неделя была введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers, ее опыт затем переняли другие компании.