https://sputnik-georgia.ru/20230530/gruziya-ne-chlen-es-i-iskhodit-iz-svoikh-interesov---kaladze-o-demarshe-evropeyskikh-diplomatov-278135912.html

Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов

Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов

Накануне посол ЕС в Грузии передал властям страны демарш в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T14:21+0400

2023-05-30T14:21+0400

2023-05-30T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузия не является страной-членом Евросоюза и принимает решения, исходя из интересов своей страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам, комментируя демарш ЕС из-за восстановления прямых полетов с Россией. Евросоюз 29 мая передал Грузии демарш в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией. Посол Евросоюза Грузии Павел Герчинский после передачи демарша отметил, что страны ЕС сожалеют, что Грузия не закрыла свое небо для России, как это сделали страны ЕС.Политик напомнил, что Грузия не является государством-членом Европейского Союза.По словам мэра, ему непонятно, какое отношение авиарейсы имеют к сближению с Россией, при том, что граждане Грузии и России прибывали в Грузию через границу на Верхнем Ларсе или через третьи страны, в частности, Армению. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией.Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии? >>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, каха каладзе, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, верхний ларс, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии