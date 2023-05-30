https://sputnik-georgia.ru/20230530/kvaratskheliya-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-serii-a-po-itogam-sezona-278150179.html

Кварацхелия попал в символическую сборную серии А по итогам сезона

Кварацхелия попал в символическую сборную серии А по итогам сезона

Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А 30.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в состав символической сборной серии А по итогам сезона 2022/23, по версии авторитетного портала Footballtransfers.Итальянский клуб "Наполи", за который играет грузинский полузащитник, спустя 33 года в третий раз в истории клуба выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90. Символическая команда Серии А сезона 2022-23, версия Footballtransfers: Вратарь: Иван Проведель ("Лацио"); Защитники: Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"). Ким Мин Джэ ("Наполи"), Крис Смоллинг ("Рома"), Федерико Димарко ("Интер"); Полузащитники: Станислав Лоботка ("Наполи"), Замбо Ангуиса ("Наполи"), Адриен Рабьо ("Ювентус"); Нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"). "Защита играла лучше против Кварацхелия в последние месяцы, но его дебют в Серии А с 12 голами и 10 передачами в его первом сезоне, когда ему всего 22 года, несомненно, примечателен", – пишет Footballtransfers. Портал окрестил Хвичу Кварацхелия "дриблинг-машиной". Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года >>Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"