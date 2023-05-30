https://sputnik-georgia.ru/20230530/pochemu-gruziya-dolzhna-byt-isklyucheniem-esli-es-i-ssha-torguyut-s-rossiey---premer-278134128.html

Почему Грузия должна быть исключением, если ЕС и США торгуют с Россией? – премьер

Почему Грузия должна быть исключением, если ЕС и США торгуют с Россией? – премьер

Власти Грузии после начала конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить двусторонние санкции против России 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T13:36+0400

2023-05-30T13:36+0400

2023-05-30T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия не должна стать исключением и прекращать экономические связи с Россией, на том фоне, когда США и Евросоюза продолжают торговлю с Россией.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Как отметил глава грузинского правительства, экономика Грузии очень мала, товарооборот Грузии с Россией в год составляет менее 1 миллиарда долларов. При этом глава Гарибашвили еще раз отметил, что Грузия полностью соблюдает международные финансовые санкции. По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. Это не политика уступок, а стратегическое терпение – Папуашвили об отношениях Грузии с РФ>>Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, грузино-российские отношения, экономика