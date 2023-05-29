https://sputnik-georgia.ru/20230529/eto-politika-ne-ustupok-a-terpeniya--spiker-parlamenta-ob-otnosheniyakh-gruzii-s-rossiey-278094421.html

Это не политика уступок, а стратегическое терпение – Папуашвили об отношениях Грузии с РФ

Это не политика уступок, а стратегическое терпение – Папуашвили об отношениях Грузии с РФ

Между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения с 2008 года 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T12:30+0400

2023-05-29T12:30+0400

2023-05-29T13:18+0400

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грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии проводят в отношении России не политику уступок, а политику стратегического терпения, исходя из интересов народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Главная цель нынешних властей – это объединение страны и евроинтеграция. Именно для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс, добавил Папуашвили. Глава грузинского парламента также оценил решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения между странами. Путин: ситуация в Грузии после отмены виз – это их дело >>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Как отметил Папуашвили, "за решением Путина стоит политическая мотивация, однако трудно определить, какова цель этой мотивации". "Поэтому мы руководствуемся мотивацией и целями нашей собственной страны. Мы считаем, что чем больше стран гражданин Грузии сможет посетить без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет", – добавил он. Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего>>Что касается восстановления дипломатических отношений с Россией, по словам Папуашвили, этот вопрос не рассматривается. "Что касается восстановления территориальной целостности, то это действительно наша главная национальная задача, но в рамках мирной политики. Мы и на деле показываем, что у нас мирная политика. Наша цель, с одной стороны, восстановить доверие среди наших абхазских и осетинских братьев, а с другой – создать в стране такие условия, чтобы проживание под зонтом одного государства было для них привлекательным", – добавил он. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир путин, москва, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии, грузино-российские отношения