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Посягательство на тайну личной жизни в Грузии – задержаны пять человек

Посягательство на тайну личной жизни в Грузии – задержаны пять человек

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T14:02+0400

2023-05-30T14:02+0400

2023-05-30T14:02+0400

преступность в грузии

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Пять человек, среди которых один гражданин Литвы, были задержаны в период с апреля по май 2023 года Специальной следственной службой за посягательство на тайну личной жизни, еще двум было предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования установлено: у обвиняемых в разное время были связи с женщинами, с которыми они знакомились через соцсети, через компьютер и телефоны, получали от них интимные фото, голосовые сообщения, вели переписку, отмечают в ведомстве.В Грузии расследуют факт стрельбы сотрудника погранполиции по туристам >>Как поясняет следственная служба, во время отношений потерпевшие отправляли обвиняемым сведения добровольно. Уже после окончания отношений из мести и с целью шантажа обвиняемые направляли материалы, отражающие личную жизнь родителям, близким родственникам и знакомым потерпевших. В частности, 45-летний житель Тбилиси в период с 2014 года по лето 2022 года состоял в незарегистрированном браке с потерпевшей, а также располагал сведениями о ее инфекционном заболевании, что представляло тайну личной жизни. Летом 2022 года с общим знакомым потерпевшей и в марте 2023 года на личной странице в социальной сети без ее согласия обвиняемый распространял информацию, отражающую тайну личной жизни. После обращения потерпевшей специальная следственная служба обеспечила проведение следственно-оперативных мероприятий в короткие сроки с полным соблюдением их конфиденциальности, после чего обвиняемые были задержаны и им предъявили обвинение. Специальная следственная служба продолжает расследование указанного дела по статьям "посягательство на тайну частной жизни" и "нарушение тайны личной переписки, телефонных разговоров или сообщений" Уголовного кодекса Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. Специальная следственная служба активно продолжает борьбу за предотвращение нарушения неприкосновенности частной жизни и установление лиц, причастных к преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, специальная следственная служба, тбилиси, литва, происшествия, новости, грузия