https://sputnik-georgia.ru/20230530/rossiya-uvelichila-import-gruzinskogo-vina---roskachestvo-278127759.html

Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество

Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество

Грузинские вина занимают около 10% в общем объеме продаж федеральных сетей России 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Продажи грузинских вин в России выросли на 20% в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, сообщает портал Роскачество. Исследование ретроспективных данных продаж проводилось специалистами "Винного гида России" в период десятой федеральной акции "Дни российских вин", которая завершается 1 июня. В аналитику вошли данные 12 месяцев 2022 года. Специалисты Роскачества провели анализ на основании продаж тихих и игристых вин. Именно грузинские вина в ритейле сегодня составляют конкуренцию российскому вину в средней ценовой категории. При этом, средняя бутылка вина из Грузии продаётся дороже российской, отметила она.Согласно исследованию, в России упали продажи вин крупнейших европейских стран-поставщиков Италии, Франции, Испании. В 2022 году реализация вин из Франции снизилась на 12%. Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне>>Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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