https://sputnik-georgia.ru/20230530/skolko-gruzov-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novaya-statistika-278119454.html

Сколько грузов обработали морские порты Грузии – новая статистика

Сколько грузов обработали морские порты Грузии – новая статистика

В первом квартале порты Грузии обслужили 1,2 тысячи пассажиров, что на 55,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T09:01+0400

2023-05-30T09:01+0400

2023-05-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 3,5 миллиона тонн грузов в первом квартале 2023 года, что на 17,8% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 39,5% обработанных грузов составили генеральные грузы, 34% – наливные грузы, 26,6% – насыпные грузы. Всего в первом квартале 2023 года в порты и терминалы Грузии зашло 3 931 судно, из которых 39,7% составляют генеральные грузовые суда, 28,2% – наливные, 23,7% – контейнеровозы, а 8,4% распределяются между сухогрузами, специализированными судами и буксиры. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика >>В первом квартале 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, порты и терминалы Грузии приняли на 43,1% больше контейнеровозов, на 5,4% больше генеральных судов (общего типа), на 17,8% меньше судов для перевозки наливных грузов и на 32,4% меньше сухогрузов. Также, в этот период 16,3% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 16,3% – Либерии, 13,7% – Турции, 8,4% – Мальты, 5,3% – Болгарии, 5,1% – России, а 34,9% распределены между другими странами. Как выросли грузоперевозки по железной дороге Грузии – новые данные >>Кроме того, за этот период порты Грузии обслужили 1,2 тысячи пассажиров, что на 55,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 53%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", транспорт в грузии