https://sputnik-georgia.ru/20230527/kak-vyrosli-gruzoperevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii--novye-dannye-278058252.html
Как выросли грузоперевозки по железной дороге Грузии – новые данные
Как выросли грузоперевозки по железной дороге Грузии – новые данные
В первом квартале 29% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T10:59+0400
2023-05-27T10:59+0400
2023-05-27T10:59+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге в первом квартале 2023 года составил 3,2 миллиона тонн, на 5,2% больше, чем в январе-марте 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 10,9% указанного объема приходится на местные перевозки, 30,5% – на международные (без учета транзита), 58,6% – на транзит. В первом квартале 29% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 71% – на ввозимые. Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году >>Кроме того, 70,3% от общего объема грузов в страну ввезли из РФ, 12,2% – из Азербайджана, 3,4% – из Румынии, 2,3% – из Армении, 2,2% – из Туркменистана, 1,5% – из Турции. Самый большой объем грузов – 19,5% – вывезли в Армению, 12,9% – в РФ, 7,3% – в Казахстан. Транзит По статистике, 14,3% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 10,7% – в Нидерланды, 7% – в Италию, 6,1% – в Китай. За этот период Казахстан стал страной-отправителем 23,7% транзитных грузов, Бразилия – 5,6%, Индонезия – 2,7%, Турция – 2,1%. В первом квартале 2023 года 30,5% от общего объема перевезенных железнодорожным транспортом грузов приходится на уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, 27,5% – на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, а 12,3% – на пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 68,7% приходится на металлическую руду и другое горнорудное сырье, 13,8% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, 4,4% – на прочие неметаллические минеральные продукты. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (49,2%), прочие неметаллические минеральные продукты (12,3%), кокс и рафинированные нефтепродукты (10,8%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и и другое сырье горнодобывающей промышленности (38,4 процента), продукты питания, напитки и табак (21,6%), различные металлоизделия (16,1%) и сельскохозяйственную продукцию (11,8%). Пассажирские перевозки В первом квартале 2023 года услугами ГЖД воспользовались 472,3 тысячи пассажиров, примерно в два раза больше, чем за отчетный период прошлого года. За тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 90,9% и составил 136,5 млн пассажиро-километров. В январе-марте в режиме местного сообщения перевезено 464,4 тысячи пассажиров, что составляет 98,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 98,9% выше соответствующего показателя 2022 года. В режиме международного сообщения перевезено 7,8 тысячи пассажиров, что 68,4% превышает соответствующий показатель 2022 года. 55,6% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 44,4%. В первом квартале 2023 года в направлении Азербайджана пассажирских перевозок не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге в первом квартале 2023 года составил 3,2 миллиона тонн, на 5,2% больше, чем в январе-марте 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, 10,9% указанного объема приходится на местные перевозки, 30,5% – на международные (без учета транзита), 58,6% – на транзит.
В первом квартале 29% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 71% – на ввозимые.
Кроме того, 70,3% от общего объема грузов в страну ввезли из РФ, 12,2% – из Азербайджана, 3,4% – из Румынии, 2,3% – из Армении, 2,2% – из Туркменистана, 1,5% – из Турции.
Самый большой объем грузов – 19,5% – вывезли в Армению, 12,9% – в РФ, 7,3% – в Казахстан.
Транзит
По статистике, 14,3% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 10,7% – в Нидерланды, 7% – в Италию, 6,1% – в Китай.
За этот период Казахстан стал страной-отправителем 23,7% транзитных грузов, Бразилия – 5,6%, Индонезия – 2,7%, Турция – 2,1%.
В первом квартале 2023 года 30,5% от общего объема перевезенных железнодорожным транспортом грузов приходится на уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, 27,5% – на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, а 12,3% – на пищевые продукты, напитки и табачные изделия.
Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 68,7% приходится на металлическую руду и другое горнорудное сырье, 13,8% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, 4,4% – на прочие неметаллические минеральные продукты.
Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (49,2%), прочие неметаллические минеральные продукты (12,3%), кокс и рафинированные нефтепродукты (10,8%) ввозились в основном по железной дороге.
В то же время на экспорт вывезли металлические руды и и другое сырье горнодобывающей промышленности (38,4 процента), продукты питания, напитки и табак (21,6%), различные металлоизделия (16,1%) и сельскохозяйственную продукцию (11,8%).
Пассажирские перевозки
В первом квартале 2023 года услугами ГЖД воспользовались 472,3 тысячи пассажиров, примерно в два раза больше, чем за отчетный период прошлого года. За тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 90,9% и составил 136,5 млн пассажиро-километров.
В январе-марте в режиме местного сообщения перевезено 464,4 тысячи пассажиров, что составляет 98,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 98,9% выше соответствующего показателя 2022 года.
В режиме международного сообщения перевезено 7,8 тысячи пассажиров, что 68,4% превышает соответствующий показатель 2022 года. 55,6% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 44,4%.
В первом квартале 2023 года в направлении Азербайджана пассажирских перевозок не было.