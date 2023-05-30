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Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik

Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как они оценивают шансы страны выполнить все условия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считают, что страна не сможет вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата. Согласно результатам опроса на сайте, 45,6% читателей сайта считают, что как минимум один из 12 пунктов, о деполяризации, невозможно выполнить. Еще 29,1% считают, что все зависит от того, смогут ли власти и оппозиция договориться. Более оптимистично настроены 25,3% участников опроса, которые уверены, что страна сможет вовремя выполнить все условия ЕС раз уж в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что работа завершится в июне. Положение Грузии отличается от стран ЕС – как министр ответил на демарш ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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