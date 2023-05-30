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Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik
Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как они оценивают шансы страны выполнить все условия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T11:25+0400
2023-05-30T11:25+0400
2023-05-30T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считают, что страна не сможет вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата. Согласно результатам опроса на сайте, 45,6% читателей сайта считают, что как минимум один из 12 пунктов, о деполяризации, невозможно выполнить. Еще 29,1% считают, что все зависит от того, смогут ли власти и оппозиция договориться. Более оптимистично настроены 25,3% участников опроса, которые уверены, что страна сможет вовремя выполнить все условия ЕС раз уж в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что работа завершится в июне. Положение Грузии отличается от стран ЕС – как министр ответил на демарш ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, sputnik, грузинская мечта, еврокомиссия
Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik
11:25 30.05.2023 (обновлено: 11:29 30.05.2023)
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как они оценивают шансы страны выполнить все условия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считают, что страна не сможет вовремя выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата.
Согласно результатам опроса на сайте, 45,6% читателей сайта считают, что как минимум один из 12 пунктов, о деполяризации, невозможно выполнить.
Еще 29,1% считают, что все зависит от того, смогут ли власти и оппозиция договориться.
Более оптимистично настроены 25,3% участников опроса, которые уверены, что страна сможет вовремя выполнить все условия ЕС раз уж в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что работа завершится в июне.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.