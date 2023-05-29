https://sputnik-georgia.ru/20230529/polozhenie-gruzii-otlichaetsya-ot-stran-es--kak-ministr-otvetil-na-demarsh-es-278114129.html

Положение Грузии отличается от стран ЕС – как министр ответил на демарш ЕС

Положение Грузии отличается от стран ЕС – как министр ответил на демарш ЕС

Наша ситуация специфична, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений, заявил министр 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T20:47+0400

2023-05-29T20:47+0400

2023-05-29T20:47+0400

грузия

политика

новости

леван давиташвили

евросоюз

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузия не является членом ЕС, и положение страны отличается от положения стран Евросоюза, заявил вице-премьер и министр экономики страны Леван Давиташвили. Евросоюз передал Грузии демарш в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией. Посол Евросоюза Грузии Павел Герчинский после передачи демарша отметил, что страны ЕС сожалеют, что Грузия не закрыло свое небо для России, как это сделали страны ЕС. "Нашу ситуацию нельзя отождествлять с ситуацией стран – членов ЕС. В первую очередь, Грузия не является членом Евросоюза, мы подали заявку на членство в ЕС и добились значительного прогресса в этом направлении. Мы надеемся, что этот прогресс будет адекватно оценен нашими европейскими партнерами, но также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой. Наша ситуация специфична, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений", – сказал Давиташвили. Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за авиасообщения с Россией >>Он также отметил, что уверил послов стран ЕС, что Грузия продолжит соблюдать все международные санкции. "С нашей стороны есть позиция готовности увеличения таможенных способностей, и так же, как на высоком уровне выполняются санкции на таможенно-пропускном пункте на границе с Россией, так же будет дополнительный таможенный контроль в аэропортах. Это важная информация, которую мы сообщили послам стран – членов ЕС", – сказал Давиташвили. При этом он отметил, что поинтересовался у послов, какой будет их позиция в плане торговых отношений с РоссиейМы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией >>. "Мы говорили о том, что позиции стран – членов ЕС неясны и сегодня в отношении торговых отношений в целом. Знаете ли вы, что некоторые страны больше торгуют с РФ после начала войны – в 2022 году торговля Евросоюза с Россией в целом увеличилась на 5 млрд евро, торговля некоторых стран с Россией увеличилась втрое, некоторых стран – уменьшилось. Поэтому для нас очень важен четкий, открытый и честный диалог с европейцами по каждому вопросу", – сказал Давиташвили. Он отметил, что Грузия открыта к диалогу с ЕС и, в том числе, по торгово-экономическим вопросам, а также в части транспорта. Как объяснил посол ЕС в Грузии, причиной демарша, хоть Россия односторонне восстановила полеты Грузией, стало согласие властей страны. Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за Саакашвили >>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии? >>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван давиташвили, евросоюз, авиасообщение в грузии