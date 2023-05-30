https://sputnik-georgia.ru/20230530/v-gruzii-nachali-shtrafovat-za-vandalizm-278149488.html

В Грузии начали штрафовать за вандализм

В Грузии начали штрафовать за вандализм

Штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Поправки в Кодекс административных нарушений, предполагающие введение наказания за вандализм, вступили в силу. Согласно новым нормам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе карается штрафом в размере 300 лари. Такой же штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Нет вандализму: жители столицы стали активно использовать приложение Fix Tbilisi >>Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари или административное заключение на срок до 5 дней. Между тем мэрия Тбилиси уже запустила приложение Fix Tbilisi, благодаря которому горожане могут оповещать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, парламент грузии, вандализм