https://sputnik-georgia.ru/20230530/v-gruziyu-so-strakhovkoy---s-1-iyunya-2024-goda-izmenyatsya-pravila-vezda-v-stranu-278150394.html

В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну

В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну

Государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T22:37+0400

2023-05-30T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект закона "О туризме", согласно которому в Грузии с 1 июня 2024 года будет введено обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию. Как будет выдаваться страховка и на какой срок, определит правительство Грузии специальным постановлением. Оно же определит минимальную стоимость страхового пакета. При этом туроператоры будут обязаны информировать туристов о тратах на страховку. Проект закона о туризме в Грузии доработан >>При этом государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования. Штраф составит 300 лари. Над законом "О туризме" правительство и парламент Грузии работали в течение нескольких лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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