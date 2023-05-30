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https://sputnik-georgia.ru/20230530/v-gruziyu-so-strakhovkoy---s-1-iyunya-2024-goda-izmenyatsya-pravila-vezda-v-stranu-278150394.html
В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну
В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну
Государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования 30.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект закона "О туризме", согласно которому в Грузии с 1 июня 2024 года будет введено обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию. Как будет выдаваться страховка и на какой срок, определит правительство Грузии специальным постановлением. Оно же определит минимальную стоимость страхового пакета. При этом туроператоры будут обязаны информировать туристов о тратах на страховку. Проект закона о туризме в Грузии доработан &gt;&gt;При этом государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования. Штраф составит 300 лари. Над законом "О туризме" правительство и парламент Грузии работали в течение нескольких лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, правительство грузии, туризм в грузии, туризм
грузия, туризм, новости, правительство грузии, туризм в грузии, туризм

В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну

22:37 30.05.2023 (обновлено: 22:58 30.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerТуристы в аэропорту с чемоданами
Туристы в аэропорту с чемоданами - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект закона "О туризме", согласно которому в Грузии с 1 июня 2024 года будет введено обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию.
Как будет выдаваться страховка и на какой срок, определит правительство Грузии специальным постановлением. Оно же определит минимальную стоимость страхового пакета.
При этом туроператоры будут обязаны информировать туристов о тратах на страховку.
Проект закона о туризме в Грузии доработан >>
При этом государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования. Штраф составит 300 лари.
Над законом "О туризме" правительство и парламент Грузии работали в течение нескольких лет.
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