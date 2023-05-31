https://sputnik-georgia.ru/20230531/gruziya-ne-mozhet-nanesti-uscherb-rossii-sanktsiyami--kaladze-278177350.html

Грузия не может нанести ущерб России санкциями – Каладзе

Грузия не может нанести ущерб России санкциями – Каладзе

Грузия, по данным службы статистики, в 2022 году наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T18:40+0400

2023-05-31T18:40+0400

2023-05-31T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Прекратить торговые отношения с Россией прежде всего следует странам Евросоюза и США, а не Грузии, которая не может нанести ущерб экономике РФ, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Грузия, по данным службы статистики, в 2022 году наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. "Нам говорят, что если мы присоединимся к санкциям, тем самым нанесем ущерб экономике России. Я не верю в это… Это очень большой абсурд и глупость. Этим мы нанесем вред собственному населению и экономике страны", – отметил Каладзе. Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты" >>Что касается политики Грузии, то, по словам Кахи Каладзе, она основана на интересах страны и интересах людей, живущих в этой стране. "Когда речь шла о присоединении и неприсоединении к санкциям, мы выступили и прямо сказали, не скрывая, что не присоединяемся и не можем присоединиться к санкциям. Почему мы приняли такое решение? Потому что проводим интересы своей страны и интересы людей, живущих в этой стране", – сказал он. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, конечной целью которой является объединение страны. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, москва, украина, каха каладзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, россия