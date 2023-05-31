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Коронавирус не дремлет – сколько случаев в Грузии выявлено за 9 месяцев

Коронавирус не дремлет – сколько случаев в Грузии выявлено за 9 месяцев

С момента выявления первого случая в Грузии в 2020 году до 19 мая текущего года зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заражения 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T09:01+0400

2023-05-31T09:01+0400

2023-05-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии в период с 1 октября 2022 года по 19 мая 2023 зарегистрировано 50,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, говорится в информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья в ответ на запрос депутата. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса. Таким образом, завершено международное чрезвычайное положение, связанное с COVID-19. Всего, по данным центра, в Грузии с момента выявления первого случая в 2020 году до 19 мая зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заражения. При этом болезнь унесла жизни 17,1 тысячи человек.Что коронавирус оставил детям и взрослым – грузинский врач о последствиях пандемии >>Первый случай коронавируса в мире был выявлен 15 января 2020 года. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия. С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших, заявили в ВОЗ. В Грузии первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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