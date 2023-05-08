https://sputnik-georgia.ru/20230508/chto-koronavirus-ostavil-detyam-i-vzroslym---gruzinskiy-vrach-o-posledstviyakh-pandemii-277449939.html

Что коронавирус оставил детям и взрослым – грузинский врач о последствиях пандемии

Что коронавирус оставил детям и взрослым – грузинский врач о последствиях пандемии

Коронавирус и последствия после инфекции до сих пор плохо изучены медиками по всеми миру 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T16:46+0400

2023-05-08T16:46+0400

2023-05-08T16:51+0400

общество

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иване чхаидзе

тбилиси

covid-19

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Коронавирус не так агрессивен, как раньше, однако постковидные осложнения, в том числе среди детей, встречаются до сих пор, заявил врач Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари". Речь идет о т. н. "мультисистемном воспалении". Это серьезное осложнение, возникающее после коронавируса, которое поражает детей и подростков в возрасте до 19 лет. Воспаление нельзя лечить на дому, оно требует лечения и наблюдения в мультипрофильном медучреждении. Температура выше 38 градусов, которая сохраняется в течение 24 часов и больше, наличие маркеров воспаления, перенесенный коронавирус – это основные показатели, когда можно заподозрить данный синдром, сообщил медик.Во время мультисистемного воспаления затрагиваются минимум два органа, отметил он.Ученым еще долго не удастся установить причины постковидных осложнений, в том числе мультисистемного воспаления, сообщил специалист. Медицинскому миру неизвестно и то, откуда и почему возникают постковидные осложнения у взрослых, насчитывающие более ста симптомов. Пандемия завершилась, коронавирус остался – что будет дальше?>>Чхаидзе также коснулся темы завершения пандемии коронавируса, объявленного Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, два года в мире не появлялось новых мутаций, так что риск появления новых вариантов минимальный. Медик также вспомнил самые тяжелые периоды пандемии: самая высокая летальность в мире была зафиксирована в январе 2021 года, когда от коронавируса за одну неделю умерли сто тысяч человек. "Сейчас коронавирус как в плане заболеваемости, так и в плане летального исхода очень ослаб", – отметил Чхаидзе. Коронавирус и ГрузияЧто касается Грузии, то подтвержденные случаи коронавируса среди других респираторных заболеваний встречаются в минимальном количестве. Если еще 6-7 месяцев назад доля коронавируса от общего количества вирусов, циркулирующих в стране, составляла 30%, то на сегодняшний день данный показатель сокращен до 5%. Например, на риновирус приходится 41% случаев, на аденовирус – 25%. Влияние коронавируса на другие вирусы было ощутимо летом 2022 года, когда инфекции, которым характерна сезонность и которые встречаются в основном в холодное время года, появились в жаркие дни. Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет?>>По словам Чхаидзе, именно из-за влияния коронавируса летом прошлого года были выявлены случаи вируса гриппа и других инфекций холодного сезона. Чхаидзе считает, что такая тенденция завершилась в том же году, и летом 2023 года медики не ждут повторения прошлогоднего сценария. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Первый случай коронавируса в мире был выявлен 15 января 2020 года. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия. С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших, заявили в ВОЗ. В Грузии первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, иване чхаидзе, тбилиси, covid-19