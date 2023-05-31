https://sputnik-georgia.ru/20230531/mezhdunarodnaya-vystavka-winexpo-georgia-2023-proydet-v-tbilisi-v-iyune-278182210.html

Международная выставка WinExpo Georgia 2023 пройдет в Тбилиси в июне

Международная выставка WinExpo Georgia 2023 пройдет в Тбилиси в июне

У энофилов будет шанс продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами отрасли 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T22:22+0400

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2023-05-31T22:22+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Пятнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2023 откроется в столичном выставочном центре Expo Georgia 2 июня, сообщают организаторы.WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.А любителям вина представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами и инновациями в отрасли.Кроме того, здесь будут экспонироваться оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тара и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.В рамках выставки запланирован форум вина, созданный для поощрения связей между грузинскими производителями и иностранными экспортерами. В нем примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках >>Параллельно с выставкой традиционно пройдет международный конкурс вин, жюри которого в составе грузинских и зарубежных специалистов наградит вина-победители золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.Мероприятие, которое осуществляется при поддержке Национального агентства вина Грузии, продолжится до 4 июня включительно. Стоимость билета 20 лари включает и стоимость бокала.WinExpo Georgia ежегодно привлекает почти несколько тысяч посетителей, представляя до 100 компаний из разных стран и концентрируясь на создании плодотворной рабочей среды для всех участников и посетителей.Мероприятие доказало свою значимость для отрасли, а также значимость как для регионального, так и для международного рынка, отмечают организаторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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