https://sputnik-georgia.ru/20230530/gruzinskoe-vino-budut-aktivno-prodvigat-na-strategicheskikh-rynkakh-278140446.html

Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках

Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках

В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T17:01+0400

2023-05-30T17:01+0400

2023-05-30T17:01+0400

грузия

экономика

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Приоритетными рынками для диверсификации экспорта грузинского вина определены США, Германия и Южная Корея, сообщило Национальное агентство вина. В целях поддержки маркетинговой деятельности, направленной на увеличение экспорта грузинского вина, между Сельскохозяйственной программой Агентства международного развития США (USAID) и Национальным агентством вина подписано соглашение о сотрудничестве. Целевые экспортные рынки для продвижения грузинского вина были выбраны в рамках данной программы. Мехузла отметил, что вино является одним из основных экспортных товаров Грузии. По его словам, несмотря на то, что показатели экспорта в последние годы стабильно растут, диверсификация стратегических рынков остается вызовом. "Надеюсь, что пилотная программа, которая будет реализована в этом году, будет успешной и станет долгосрочной", – сказал Мехузла. Руководитель сельскохозяйственной программы USAID Луиза Намичеишвили выразила надежду, что в результате совместной деятельности повысится осведомленность о грузинском вине. Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне >>"Ведь это действительно уникальный и разнообразный продукт, который мы можем предложить всем потребителям и любителям вина", – заявила она. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество >>Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне>>Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, сша, германия, южная корея, грузинское вино