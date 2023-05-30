https://sputnik-georgia.ru/20230530/gruzinskoe-vino-budut-aktivno-prodvigat-na-strategicheskikh-rynkakh-278140446.html
Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках
Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T17:01+0400
2023-05-30T17:01+0400
2023-05-30T17:01+0400
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экономика
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грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Приоритетными рынками для диверсификации экспорта грузинского вина определены США, Германия и Южная Корея, сообщило Национальное агентство вина. В целях поддержки маркетинговой деятельности, направленной на увеличение экспорта грузинского вина, между Сельскохозяйственной программой Агентства международного развития США (USAID) и Национальным агентством вина подписано соглашение о сотрудничестве. Целевые экспортные рынки для продвижения грузинского вина были выбраны в рамках данной программы. Мехузла отметил, что вино является одним из основных экспортных товаров Грузии. По его словам, несмотря на то, что показатели экспорта в последние годы стабильно растут, диверсификация стратегических рынков остается вызовом. "Надеюсь, что пилотная программа, которая будет реализована в этом году, будет успешной и станет долгосрочной", – сказал Мехузла. Руководитель сельскохозяйственной программы USAID Луиза Намичеишвили выразила надежду, что в результате совместной деятельности повысится осведомленность о грузинском вине. Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне >>"Ведь это действительно уникальный и разнообразный продукт, который мы можем предложить всем потребителям и любителям вина", – заявила она. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество >>Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне>>Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, сша, германия, южная корея, грузинское вино
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, сша, германия, южная корея, грузинское вино
Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Приоритетными рынками для диверсификации экспорта грузинского вина определены США, Германия и Южная Корея, сообщило Национальное агентство вина.
В целях поддержки маркетинговой деятельности, направленной на увеличение экспорта грузинского вина, между Сельскохозяйственной программой Агентства международного развития США (USAID) и Национальным агентством вина подписано соглашение о сотрудничестве. Целевые экспортные рынки для продвижения грузинского вина были выбраны в рамках данной программы.
"Целью указанного меморандума является поддержка маркетинговой деятельности, направленной на увеличение экспорта грузинского вина, чтобы грузинское вино могло занять прочное место на мировом рынке", – заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
Мехузла отметил, что вино является одним из основных экспортных товаров Грузии. По его словам, несмотря на то, что показатели экспорта в последние годы стабильно растут, диверсификация стратегических рынков остается вызовом.
"Надеюсь, что пилотная программа, которая будет реализована в этом году, будет успешной и станет долгосрочной", – сказал Мехузла.
Руководитель сельскохозяйственной программы USAID Луиза Намичеишвили выразила надежду, что в результате совместной деятельности повысится осведомленность о грузинском вине.
"Ведь это действительно уникальный и разнообразный продукт, который мы можем предложить всем потребителям и любителям вина", – заявила она.
Продвижение грузинского вина
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).
Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.