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https://sputnik-georgia.ru/20230531/nezakonnye-lesorubki-obnaruzhili-v-regionakh-gruzii-278155478.html
Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии
Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии
Незаконные лесопилки находились во дворах домов нарушителей 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Три незаконные лесопилки в двух регионах страны выявили инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.В районе Чхороцху (Самегрело-Земо Сванети) инспекторы выявили две незарегистрированные лесопилки с ленточными пилорамами. Одна незаконная лесопилка циркулярного типа была выявлена в Шуахевском районе Аджарии. Инспекторы опечатали незаконные лесопилки. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за месяц выявили свыше 200 фактов нарушения&gt;&gt;В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы: дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, происшествия
грузия, новости, общество, происшествия

Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии

10:54 31.05.2023 (обновлено: 11:02 31.05.2023)
© Department of Supervision of Environmental Protection of GeorgiaВ Аджарии выявлена незаконная лесопилка
В Аджарии выявлена незаконная лесопилка - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© Department of Supervision of Environmental Protection of Georgia
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Незаконные лесопилки находились во дворах домов нарушителей
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Три незаконные лесопилки в двух регионах страны выявили инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе Чхороцху (Самегрело-Земо Сванети) инспекторы выявили две незарегистрированные лесопилки с ленточными пилорамами. Одна незаконная лесопилка циркулярного типа была выявлена в Шуахевском районе Аджарии.
Инспекторы опечатали незаконные лесопилки. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за месяц выявили свыше 200 фактов нарушения>>

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы: дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
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