https://sputnik-georgia.ru/20230531/pokinuvshie-natsdvizhenie-deputaty-poluchili-pravo-sozdavat-politicheskie-gruppy-278185114.html

Покинувшие "Нацдвижение" депутаты получили право создавать политические группы

Покинувшие "Нацдвижение" депутаты получили право создавать политические группы

Авторами поправок являются бывшие члены "Единого национального движения" Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T23:51+0400

2023-05-31T23:51+0400

2023-05-31T23:51+0400

роман гоциридзе

хатия деканоидзе

сила в единстве

новости

грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в регламент, согласно которым покинувшие политический блок депутаты смогут создавать свою политическую группу. Авторами поправок являются бывшие члены "Единого национального движения" Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. За них проголосовал 89 депутатов.Деканоидзе и Гоциридзе покинули фракцию "Нацдвижения" в начале мая из-за разногласий с руководством партии, но не смогли создать политическую группу.Скандал в парламенте Грузии – что стало причиной >>По регламенту ее могли создавать только депутаты, прошедшие по списку партии и покинувшие ее, а "Нацдвижение" попало в парламент как блок "Национальное движение – объединенная оппозиция: "Сила в единстве". Блок "Нацдвижения" единственный попавший в парламент. После подписания поправок президентом и опубликовании их на сайте "Законодательного вестника" покинувшие фракцию "Нацдвижения" смогут создать свои политические группы. На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп, из которых только три были созданы сразу после начала работы парламента. Кроме того, в парламенте 14 независимых депутатов, которые прошли по спискам блока "Нацдвижения". Сама же его фракция насчитывает всего 20 депутатов.Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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роман гоциридзе, хатия деканоидзе, сила в единстве, новости, грузия, политика