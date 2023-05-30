https://sputnik-georgia.ru/20230530/skandal-v-parlamente-gruzii--chto-stalo-prichinoy-278144609.html

Скандал в парламенте Грузии – что стало причиной

Скандал в парламенте Грузии – что стало причиной

Чем больше развалится парламентская фракция "Нацдвижение", тем лучше для дальнейшего правильного развития политических процессов, заявил председатель правящей... 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T18:50+0400

2023-05-30T18:50+0400

2023-05-30T18:50+0400

грузия

новости

политика

хатия деканоидзе

роман гоциридзе

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249460758_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_9c625febfa6286aa737c4f99be546929.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в регламент, согласно которым покинувшие политический блок депутаты смогут создавать свою политическую группу. Авторами поправок являются бывшие члены "Нацдвижения" Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. За них проголосовал 91 депутат. Деканоидзе и Гоциридзе покинули фракцию "Нацдвижения" в начале мая из-за разногласий с руководством партии, но не смогли создать политическую группу, так как по регламенту ее могли создавать только депутаты, прошедшие по списку партии и покинувшие ее, а "Нацдвижение" попало в парламент как блок " Национальное движение – объединенная оппозиция: "Сила в единстве". Вопреки протесту – "Грузинская мечта" поддержит проект бывших сторонников "Нацдвижения" >>Согласие правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержать возможность бывшим членам фракций создавать политические группы стало причиной еще больших разногласий между двумя флангами парламента – большинством и оппозицией. Поправки для развала оппозиции В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не скрывают, что их решение поддержать инициативу Деканоидзе и Гоциридзе связано с решением ослабить единственную оппозиционную фракцию в парламенте Грузии. При этом он отметил, что поддержка инициативы Деканоидзе и Гоциридзе не означает персональной поддержи депутатов. "Мы поддерживаем простой развал "Нацдвижения", в том числе внутри парламента", – сказал Кобахидзе. На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп, из которых только три были созданы сразу после начала работы парламента. Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение" >>Кроме того, в парламенте 14 независимых депутатов, которые прошли по спискам блока "Нацдвижения". Сама же фракция партии насчитывает всего 20 депутатов. Тень заговора В самом "Национальном движении" в действиях "Грузинской мечты" увидели тень тайного сговора. Между тем другие оппозиционные партии ранее обвиняли в сговоре с "Грузинской мечтой" само "Нацдвижение", когда члены его фракции, вопреки единодушному решению оппозиции, проголосовали за кандидатов в Высший совет юстиции. И хотя потом эти депутаты добровольно покинули фракцию, оппозиция стала сомневаться в честной игре "Нацдвижения". Между тем на нападки со стороны "Нацдвижения" ответила автор поправок Хатия Деканоидзе. В Грузии появилась новая партия – реакция оппозиции и "Грузинской мечты" >>"Я не думаю, что единственная проблема "Национального движения", самой многочисленной фракции оппозиции, в том, создадут ли Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе политическую группу. Я думаю, что есть много других вызовов для них, как партийных, так и фракционных", – сказала Деканоидзе. По ее словам, партия "Национальное движение" опасается, что эти изменения еще больше раздробят ее фракцию, потому что в партии сложная ситуация. Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, парламент грузии