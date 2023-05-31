https://sputnik-georgia.ru/20230531/poluchenie-statusa-kandidata-es-dlya-gruzii-oznachaet-priznanie-chastyu-evropy---zurabishvili-278178596.html
Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили
Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили
Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, заявила президент Грузии 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T19:06+0400
2023-05-31T19:06+0400
2023-05-31T19:25+0400
еврокомиссия
саломе зурабишвили
европа
тбилиси
политика
грузия
новости
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265867882_0:0:1663:935_1920x0_80_0_0_fcebb3d8c5ee6024f9304e6b35feb9e3.png
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузия исторически заслужила статус кандидата в члены ЕС, и выполнение рекомендаций для получения этого статуса означает возвращение ее к европеейским корням, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей выступлении в Европарламенте. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, отметила глава государства. При этом президент Грузии подчеркнула, что Грузия сделала многое для получения статуса, в том числе с точки зрения реформ. "Из 12 рекомендаций некоторые выполнены. Но можно было сделать больше. И это станет нашим общим заданием в последующие месяцы, чтобы не упустить из рук шанса", – сказала Зурабишвили. Между тем особый акцент президент Грузии сделала на вопросе поляризации в обществе, искоренение которой является первой рекомендацией Еврокомиссии. "Поляризация служит только на пользу нашим врагам, и мы вместе должны бороться с ней", – сказала Зурабишвили. Президент также отметила, что население Грузии придерживается проевропейских ценностей. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Спасибо за самоотверженность – президент Грузии поздравила полицейских >>К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265867882_0:0:1447:1085_1920x0_80_0_0_224bc964e68bb6b47f3e9360e954c0bb.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еврокомиссия, саломе зурабишвили , европа, тбилиси, политика, грузия, новости, европарламент
еврокомиссия, саломе зурабишвили , европа, тбилиси, политика, грузия, новости, европарламент
Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили
19:06 31.05.2023 (обновлено: 19:25 31.05.2023)
Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, заявила президент Грузии
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузия исторически заслужила статус кандидата в члены ЕС, и выполнение рекомендаций для получения этого статуса означает возвращение ее к европеейским корням, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей выступлении в Европарламенте.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы.
"То, что вы требуете от нас, это означает сохранение для Грузии своей идентичности. Ваши рекомендации заключаются в том, чтобы Грузия искоренила остатки тоталитарного прошлого, присоединилась и соединилась бы со своими европейскими корнями", – сказала Зурабишвили, обращаясь к евродепутатам.
Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, отметила глава государства.
При этом президент Грузии подчеркнула, что Грузия сделала многое для получения статуса, в том числе с точки зрения реформ.
"Из 12 рекомендаций некоторые выполнены. Но можно было сделать больше. И это станет нашим общим заданием в последующие месяцы, чтобы не упустить из рук шанса", – сказала Зурабишвили.
Между тем особый акцент президент Грузии сделала на вопросе поляризации в обществе, искоренение которой является первой рекомендацией Еврокомиссии.
"Поляризация служит только на пользу нашим врагам, и мы вместе должны бороться с ней", – сказала Зурабишвили.
Президент также отметила, что население Грузии придерживается проевропейских ценностей.
"Опросы показывают постоянную поддежку еропейской интеграции и будем справедливыми: в Европе есть немало стран, которые позавидовали бы такому европейскому этузиазму", – добавила Зурабишвили.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.