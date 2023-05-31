https://sputnik-georgia.ru/20230531/poluchenie-statusa-kandidata-es-dlya-gruzii-oznachaet-priznanie-chastyu-evropy---zurabishvili-278178596.html

Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили

Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили

Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, заявила президент Грузии 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T19:06+0400

2023-05-31T19:06+0400

2023-05-31T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузия исторически заслужила статус кандидата в члены ЕС, и выполнение рекомендаций для получения этого статуса означает возвращение ее к европеейским корням, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей выступлении в Европарламенте. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата означает признание нашей безустанной борьбы за европейскую идентичность, отметила глава государства. При этом президент Грузии подчеркнула, что Грузия сделала многое для получения статуса, в том числе с точки зрения реформ. "Из 12 рекомендаций некоторые выполнены. Но можно было сделать больше. И это станет нашим общим заданием в последующие месяцы, чтобы не упустить из рук шанса", – сказала Зурабишвили. Между тем особый акцент президент Грузии сделала на вопросе поляризации в обществе, искоренение которой является первой рекомендацией Еврокомиссии. "Поляризация служит только на пользу нашим врагам, и мы вместе должны бороться с ней", – сказала Зурабишвили. Президент также отметила, что население Грузии придерживается проевропейских ценностей. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Спасибо за самоотверженность – президент Грузии поздравила полицейских >>К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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