https://sputnik-georgia.ru/20230531/popytku-nezakonnogo-vvoza-sigaret-v-gruziyu-predotvratili-na-tpp-kazbegi-278162200.html

Попытку незаконного ввоза сигарет в Грузию предотвратили на ТПП "Казбеги"

Попытку незаконного ввоза сигарет в Грузию предотвратили на ТПП "Казбеги"

Нарушители заранее спрятали незадекларированные сигареты в тайниках автомобилей 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T13:20+0400

2023-05-31T13:20+0400

2023-05-31T13:26+0400

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тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Таможенники Службы доходов предотвратили попытку ввоза незадекларированных сигарет через границу на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница), сообщили в пресс-службе ведомства. Таможенники Службы доходов Минфина в результате детального досмотра граждан разных стран, как физических лиц, так и транспортных средств, находящихся под их управлением, в общей сложности выявили товары, подлежащие обязательной выдаче акцизных марок, на сумму 7 607 лари (около 3 тыс. долларов).Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на границе Грузии с Арменией>> Нарушители заранее спрятали незадекларированный товар в тайниках автотранспортных средств.Материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тпп "казбеги – верхний ларс"