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Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдове
Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдове
На саммите с участием представителей 60 стран обсудят вопросы энергетики, миграции, безопасности 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T16:16+0400
2023-05-31T16:16+0400
2023-05-31T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Кишиневе, который состоится 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства. Премьер примет участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола. В рамках саммита глава правительства проведет двусторонние встречи высокого уровня. Гарибашвили отправился в Кишинев вместе с делегацией. В саммите EPC примут участие представители 60 стран. На мероприятии будут рассмотрены вопросы энергетики, миграции, безопасности, инфраструктуры, обороны и геополитики.Оппозиция Молдовы отговаривает власти страны от выхода из СНГ>>Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Первая встреча ЕПС состоялась в Праге в октябре 2022 года, в мероприятии тогда приняли участие лидеры 27 стран-членов ЕС и 17 – других государств.Следующая встреча в таком формате состоится в Испании.Европейское политическое сообщество является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона, и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, молдова, ираклий гарибашвили, эммануэль макрон, кишинев
грузия, политика, новости, молдова, ираклий гарибашвили, эммануэль макрон, кишинев
Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдове
16:16 31.05.2023 (обновлено: 16:29 31.05.2023)
На саммите с участием представителей 60 стран обсудят вопросы энергетики, миграции, безопасности
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Кишиневе, который состоится 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер примет участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола. В рамках саммита глава правительства проведет двусторонние встречи высокого уровня. Гарибашвили отправился в Кишинев вместе с делегацией.
В саммите EPC примут участие представители 60 стран. На мероприятии будут рассмотрены вопросы энергетики, миграции, безопасности, инфраструктуры, обороны и геополитики.
Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
Первая встреча ЕПС состоялась в Праге в октябре 2022 года, в мероприятии тогда приняли участие лидеры 27 стран-членов ЕС и 17 – других государств.
Следующая встреча в таком формате состоится в Испании.
Европейское политическое сообщество является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона, и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества.